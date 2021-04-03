Война на Донбассе: в субботу возле Шумов погиб боец Вооруженных сил
Суббота, 3 апреля 2021, 18:06
3 апреля в районе поселка Шумы погиб украинский военнослужащий.
Источник: ОТГ "Північ" в Facebook
Дословно: "Неподалеку населенного пункта Шумы, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого получил боевое травмирование, несовместимое с жизнью, военнослужащий Объединенных сил".
Детали: В сообщении говорился, что на месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.
Напомним: 26 марта из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.
Украинская правда