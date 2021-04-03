Война на Донбассе: в субботу возле Шумов погиб боец ​​Вооруженных сил

3 апреля в районе поселка Шумы погиб украинский военнослужащий.

Источник: ОТГ "Північ" в Facebook, вечерняя сводка штаба ООС

Дословно: "Неподалеку населенного пункта Шумы, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого получил боевое травмирование, несовместимое с жизнью, военнослужащий Объединенных сил".

Детали: В сообщении говорился, что на месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

Кроме того, с начала текущих суток было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Недалеко от населенного пункта Пески российские оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Напомним: 26 марта из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.