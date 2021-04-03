В Молдове похитили украинского судью Чауcа

Объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве судью Николая Чауcа, который в 2016 году сбежал из Украины в Молдову, похитили.

Источник: молдовский портал NewsMaker со ссылкой на адвоката Чауса Юлиана Балана и полицию Кишинева

Прямая речь адвоката: "Важное объявление для администрации президента Молдовы, генерального прокурора, службы информации и безопасности и всех силовых структур: сегодня, 3 апреля, в центре Кишинева похитили моего клиента, украинского судью Николая Чауса, чье ходатайство о предоставлении политического убежища рассматривает суд. Прошу всех, кто обладает информацией об этом, сообщить полиции"

Детали: По словам Балана, группа неизвестных вооруженных мужчин похитила судью в центре Кишинева.

При этом пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати подтвердила факт похищения. Она сказала, что "мужчину в возрасте 54 лет похитили три человека". В полиции отметили, что инцидент произошел в Кишиневе, возле жилого дома в столичном секторе Центр. Полицию оповестили о случившемся в 13:15. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, заведено уголовное дело.

Что предшествовало: В середине марта стало известно, что Молдова отказала в предоставлении политического убежища скандально известному украинскому судье Николаю Чаусу, который находится в международном розыске.

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