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В Молдове похитили украинского судью Чауcа

Суббота, 3 апреля 2021, 19:19

Объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве судью Николая Чауcа, который в 2016 году сбежал из Украины в Молдову, похитили.

Источник: молдовский портал NewsMaker со ссылкой на адвоката Чауса Юлиана Балана и полицию Кишинева

Прямая речь адвоката: "Важное объявление для администрации президента Молдовы, генерального прокурора, службы информации и безопасности и всех силовых структур: сегодня, 3 апреля, в центре Кишинева похитили моего клиента, украинского судью Николая Чауса, чье ходатайство о предоставлении политического убежища рассматривает суд. Прошу всех, кто обладает информацией об этом, сообщить полиции"

Детали: По словам Балана, группа неизвестных вооруженных мужчин похитила судью в центре Кишинева.

При этом пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати подтвердила факт похищения. Она сказала, что "мужчину в возрасте 54 лет похитили три человека". В полиции отметили, что инцидент произошел в Кишиневе, возле жилого дома в столичном секторе Центр. Полицию оповестили о случившемся в 13:15. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, заведено уголовное дело.

Что предшествовало: В середине марта стало известно, что Молдова отказала в предоставлении политического убежища скандально известному украинскому судье Николаю Чаусу, который находится в международном розыске.

 Предыстория:

  • 9 августа 2016 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.
  • 6 сентября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Чаус сбежал из Украины. С 11 ноября 2016 судья находился в международном розыске по линии Интерпола.
  • 1 марта 2017 Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украины для проведения досудебного расследования в соответствии с

Темы: Молдовакоррупциясуд


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