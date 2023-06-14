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Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы

"Украинская правда"Среда, 14 июня 2023, 08:58
Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы
ВАКС выносит приговор Николаю Чаусу, скриншот

Высший антикоррупционный суд признал бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса виновным во взяточничестве и приговорил его к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

Источник: Высший антикоррупционный судСпециализированная антикоррупционная прокуратура, "Центр противодействия коррупции"

Детали: Коллегия ВАКС 14 июня объявила приговор в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, уличенного в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в 150 тысяч долл США 7 лет назад (более 3,7 млн грн по курсу НБУ по состоянию на то время).

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Судья получил 10 лет заключения с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности сроком 3 года. 

Чауса задержали сразу в зале суда. 

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Приговор может быть обжалован в течение 30 дней. 

Прокурор САП Алина Жовницкая требовала для Чауса 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности сроком 3 года.

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Темы: ЧауссудАнтикоррупционный судвзятка
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