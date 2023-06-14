Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы
Высший антикоррупционный суд признал бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса виновным во взяточничестве и приговорил его к 10 годам заключения с конфискацией имущества.
Источник: Высший антикоррупционный суд, Специализированная антикоррупционная прокуратура, "Центр противодействия коррупции"
Детали: Коллегия ВАКС 14 июня объявила приговор в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, уличенного в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в 150 тысяч долл США 7 лет назад (более 3,7 млн грн по курсу НБУ по состоянию на то время).
Судья получил 10 лет заключения с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности сроком 3 года.
Чауса задержали сразу в зале суда.
Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.
Прокурор САП Алина Жовницкая требовала для Чауса 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности сроком 3 года.
Знать больше: "Когда луна скрылась за облаками, я поплыл на берег". История похищения и бегства судьи Чауса из первых уст
История судьи Чауса от юристов Коломойского, через ''смотрящих'' Порошенко и до спецслужб Зеленского
Предыстория:
- 9 августа 2016 детективы НАБУ поймали судью на взяточничестве, когда он прятал деньги в стеклянную банку. Однако судья вскоре покинул территорию Украины, пока народные депутаты медлили с голосованием о лишении его судейского иммунитета.
- В 2017 году его нашли в Молдове, где он долгое время ожидал решения о предоставлении ему политического убежища.
- Весной 2021 года его похитили неизвестные в Кишиневе. После этого в сети начали появляться обращения самого Чауса, что он якобы хочет судиться из-за его похищения.
- 30 июля 2021 года экс-судья пришел в нижнем белье в сельский совет Мазуровки в Винницкой области. Судью забрали представители СБУ в Киев. 4 августа Чауса отправили под круглосуточный домашний арест.
- 1 февраля 2022 года судьи ВАКС назначили Чаусу 717 900 гривен залога. 8 февраля жена Чауса внесла за него залог.