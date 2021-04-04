У Байдена остановили производство AstraZeneca на заводе, где испортили 15 млн доз

Администрация президента США Джо Байдена остановила производство вакцины против COVID-19 производителя AstraZeneca на заводе в Балтиморе.

Источник: высокопоставленные федеральные чиновники здравоохранения в The New York Times

Детали: На балтиморском заводе производили вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson. Рабочие завода случайно смешали ингредиенты вакцин и таким образом испортили около 15 млн доз Johnson & Johnson.

Предприятием руководит Emergent BioSolutions, производственный партнер Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Отмечается, что "чрезвычайный шаг" со стороны Министерства здравоохранения и социальных служб США приведет к тому, что Emergent BioSolutions будет производить исключительно Johnson & Johnson. Эта мера, как сообщается, призвана избежать путаницы в будущем.

Администрация Байдена возложила ответственность за содеянное на Johnson & Johnson. В компании подтвердили это, заявив, что "берут на себя полную ответственность" за вакцину, произведенную Emergent.

Федеральные чиновники обеспокоены тем, что эта путаница подорвет доверие общества к вакцинам.

Представитель Emergent отказался от комментариев, за исключением того, что он будет продолжать производить AstraZeneca, пока не получит измененного контракта от федерального правительства.