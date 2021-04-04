Выборы на Франковщине: подсчет голосов завершили
Воскресенье, 4 апреля 2021, 08:12
В округе №87 в Ивано-Франковской области завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко менее чем на 750 голосов.
Источник: движение ЧЕСНО
Детали: По данным наблюдателей, в результате Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосов избирателей.
При этом "клоны" Шевченко получили 499 голосов.
Результаты выборов на 5 участках, где побеждал в основном Шевченко, отменили. Исчезли около 500 бюллетеней. Согласно информации в протоколах от УИК, это голоса за Шевченко.
Предыстория:
- В воскресенье, 28 марта, в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
- После завершения голосования несколько членов и глава избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых голову и трех членов.
- На шести избирательных участках в округе №87 зафиксировали нарушения голосования.
Украинская правда