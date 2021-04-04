В округе №87 в Ивано-Франковской области завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко менее чем на 750 голосов.

Источник: движение ЧЕСНО

Детали: По данным наблюдателей, в результате Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосов избирателей.

При этом "клоны" Шевченко получили 499 голосов.

Результаты выборов на 5 участках, где побеждал в основном Шевченко, отменили. Исчезли около 500 бюллетеней. Согласно информации в протоколах от УИК, это голоса за Шевченко.

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