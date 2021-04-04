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Выборы на Франковщине: подсчет голосов завершили

Воскресенье, 4 апреля 2021, 08:12

В округе №87 в Ивано-Франковской области завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко менее чем на 750 голосов.

Источник: движение ЧЕСНО

Детали: По данным наблюдателей, в результате Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосов избирателей.

При этом "клоны" Шевченко получили 499 голосов.

Результаты выборов на 5 участках, где побеждал в основном Шевченко, отменили. Исчезли около 500 бюллетеней. Согласно информации в протоколах от УИК, это голоса за Шевченко.

Предыстория:

  • В воскресенье, 28 марта, в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • После завершения голосования несколько членов и глава избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых голову и трех членов.
  • На шести избирательных участках в округе №87 зафиксировали нарушения голосования.

Украинская правда
Темы: виборыИвано-Франковская областьСлуга народа


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