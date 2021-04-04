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Полиция напомнила об ответственности за нарушение карантина

Воскресенье, 4 апреля 2021, 16:36
Полиция напомнила об ответственности за нарушение карантина

В течение последних суток полиция Киева выявила 173 нарушения карантина в учреждениях хозяйственной деятельности и составила на должностных лиц учреждений админпротоколы, которые предусматривают штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Источник: полиция Киева

Детали: Всего за сутки было проверено 490 заведений хозяйственной деятельности, среди которых развлекательные заведения, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры.

В полиции напомнили, что за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм в соответствии со ст. 44-3 "Нарушение правил карантина людей" КоАП предусмотрено наказание в виде наложения штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Частью второй этой же статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Вместе с тем, за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

Прямая речь главы полиции Киева Андрея Крищенко: "Еще раз обращаюсь к руководителям развлекательных заведений, которые вопреки действующим ограничениям часто прибегают к хитрости и организуют в учреждениях закрытые вечеринки с ограниченным доступом...

За такие незаконные действия в условиях карантина предусмотрена уголовная ответственность, а следовательно, по согласованию с процессуальными руководителями прокуратуры мы будем проводить все возможные неотложные процессуальные действия, чтобы задокументировать такие факты и привлечь виновных к ответственности".

Больше деталей: Для контроля за выполнением карантинных ограничений в столичной полиции созданы мобильные группы, которые ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемических мер как физическими, так и юридическими лицами. Полицейские усиленно патрулируют улицы, скверы, лесопарковые зоны и места отдыха.

Основная задача правоохранителей – превентивная профилактически разъяснительная работа среди граждан о необходимости соблюдения карантинных мер. В крайних случаях, если граждане отказываются выполнять законные распоряжения сотрудников полиции и сознательно нарушают карантин, сотрудники полиции привлекают их к ответственности.

Предыстория:

  • В Киеве ввели строгий карантин с 20 марта по 9 апреля.
  • С 5 апреля в столице карантин будет усилен еще больше: не будут работать школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо будет использовать специальные пропуска. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Украинская правда
Темы: полицияКиевкарантин
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