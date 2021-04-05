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Оккупанты накрыли огнем Южное

Понедельник, 5 апреля 2021, 07:45

В течение суток 4 апреля вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Южного враг открывал огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

О потерях не сообщается.

Напомним: Волынская ОГА сообщала, что 4 апреля на Донбассе погиб младший сержант Андрей Горлатый.

Украинская правда
Темы: войнаРосcия


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