Оккупанты накрыли огнем Южное
Понедельник, 5 апреля 2021, 07:45
В течение суток 4 апреля вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Южного враг открывал огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
О потерях не сообщается.
Напомним: Волынская ОГА сообщала, что 4 апреля на Донбассе погиб младший сержант Андрей Горлатый.
Украинская правда