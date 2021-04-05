Киев парализовали пробки

Утром 5 апреля столица остановилась в многокилометровых пробках после того, как городские власти разрешили пользоваться общественным транспортом только отдельным категориям граждан и только при наличии спецпропусков.

Источник: данные Google Maps

Детали: По состоянию на 10:00 в Киеве стоят фактически все мосты в направлении правого берега: Северный, мост Метро, ​​мост Патона, Дарницкий мост.

Скриншот с Google Maps

Немного лучше ситуация на Южном мосту, вместе с тем стоит в пробке проспект Бажана от метро "Харьковская" до подъезда к мосту.

На левом берегу стоят бульвар Перова и улица Братиславская в направлении Броварского проспекта, Броварской проспект, проспект Соборности и Дарницкое шоссе в направлении центра.

На Правом берегу большая пробка на Набережном шоссе в направлении центра, на улице Богатырской, проспекте Степана Бандеры, улице Скляренко, улице Кирилловской, улице Елены Телиги, проспекте Победы, бульваре Шевченко и бульваре Леси Украинский, Голосеевском проспекте.

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