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Киев парализовали пробки

Понедельник, 5 апреля 2021, 10:03
Киев парализовали пробки
Фото itc.ua

Утром 5 апреля столица остановилась в многокилометровых пробках после того, как городские власти разрешили пользоваться общественным транспортом только отдельным категориям граждан и только при наличии спецпропусков.

Источник: данные Google Maps, Громадське 

Детали: По состоянию на 10:00 в Киеве стоят фактически все мосты в направлении правого берега: Северный, мост Метро, ​​мост Патона, Дарницкий мост. 

 
Скриншот с Google Maps

Немного лучше ситуация на Южном мосту, вместе с тем стоит в пробке проспект Бажана от метро "Харьковская" до подъезда к мосту.

На левом берегу стоят бульвар Перова и улица Братиславская в направлении Броварского проспекта, Броварской проспект, проспект Соборности и Дарницкое шоссе в направлении центра.

На Правом берегу большая пробка на Набережном шоссе в направлении центра, на улице Богатырской, проспекте Степана Бандеры, улице Скляренко, улице Кирилловской, улице Елены Телиги, проспекте Победы, бульваре Шевченко и бульваре Леси Украинский, Голосеевском проспекте.

По данным Громадського, пригородные электрички работают без ограничений, но в Киеве передвигаться очень непросто, поскольку в коммунальный общественный транспорт можно зайти только со спецпропуском.

Также сообщается, что работают маршрутки, но они могут перевозить только половину от общего количества мест в транспортном средстве.

Предыстория:

  • С 5 апреля в столице не работают школы и детские сады, а в общественный транспорт пускают только по спецпропускам.
  • Киевский городской совет обнародовал порядок получения специальных пропусков. В Киевсовете обратили внимание, что количество спецпропусков ограничено. Заявки от физических лиц не принимаются.
  • По словам мэра Виталия Кличко, столичные власти планируют выдать около 400 тысяч спецпропусков на общественный транспорт, который будет работать во время ограничений в специальном режиме.

Украинская правда

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Темы: Киевдорогитранспорт
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