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Допуск в транспорт получили почти полмиллиона киевлян

Понедельник, 5 апреля 2021, 11:33

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал уже 437 000 специальных пропусков для пользования общественным транспортом. В целом же напечатали 500 тысяч пропусков.

Источник: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, которого цитирует официальный портал столичной власти

Прямая речь: "Из-за большого количество заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 000 спецпропусков. На сегодня должны выдать еще 63 000 пропусков. Для того чтобы все, кому нужны спецпропуска, могли их получить, работники ответственных структурных подразделений и районных госадминистраций работали в оба выходные. Все, кто не получил пропуска, недополучат их в понедельник или вторник".

Детали: По словам Попорозника, в первую очередь спецпропуска получили медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные.

Он также отметил, что 5 апреля на маршруты столицы вышли более 1130 единиц подвижного состава. То есть весь наземный коммунальный общественный транспорт.

Метрополитен также работает в обычном режиме, тоже по спецпропускам, с ограничением на вход. Такая мера необходима для предотвращения скопления пассажиров в вестибюлях и на платформах станций.

Маршрутки в городе также работают в режиме спецперевозок. За соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте следят работники полиции и "Муниципальной охраны".

Что предшествовало: 2 апреля мэр столицы Виталий Кличко показал спецпропуска на транспорт и отметил, что их планируется выдать около 400 тысяч.

Напомним: По данным электронной переписи, проведенной правительством, по состоянию на январь 2020 года население столицы Украины составляло примерно 3,7 миллиона жителей.

Украинская правда
Темы: Киевтранспорткарантин


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