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На экспресс и автобус в аэропорт "Борисполь" спецпропуск не нужен

Понедельник, 5 апреля 2021, 14:28

Поезд Kyiv Boryspil Express и автобус № 322 SKY BUS между международным арепортом и Киевом курсируют без ограничений: спецпропуск на них не нужен.

Источник: Facebook-страница аэропорта

Детали: "Укрзализныця" сообщила, что поезд продолжает перевозить пассажиров без изменений в расписании. Для того, чтобы воспользоваться поездом спецпропуск не нужен.

Расписание движения поездов сообщения можно найти здесь и здесь.

Автобус № 322 (SKY BUS) также продолжает выполнять рейсы и перевозить пассажиров без спецпропуска.

В аэропорт "Борисполь" можно доехать с Южного вокзала железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский. В направлении аэропорта до Южного вокзала железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский автобус отправляется с нижнего яруса терминала D (зона прибытия).

Расписание движения автобусов можно проверить на официальном сайте перевозчика:

Отмечается, что аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме.

Предыстория:

  • С 5 апреля в столице начали действовать жесткие ограничения локдауна. Воспользоваться общественным транспортом можно только по спецпропускам. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал уже 437 000 специальных пропусков для пользования общественным транспортом. В целом же напечатали 500 000 пропусков. Городская железная дорога курсирует без пропусков.
  • В первую очередь спецпропуска получили медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные.
  • По данным СМИ, в первый день действия новых ограничений возникли проблемы со спецпропусками: сообщалось об отказе со стороны полиции пропустить медиков, которые имели пропуска в электронном виде в смартфонах.
  • В Офисе президента заявили, что власти Киева не выполнили надлежащим образом задачу по предоставлению спецпропусков в транспорт работникам предприятий критической инфраструктуры и призвали исправить ситуацию.

Украинская правда
Темы: Киевтранспорткарантин


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