На экспресс и автобус в аэропорт "Борисполь" спецпропуск не нужен

Поезд Kyiv Boryspil Express и автобус № 322 SKY BUS между международным арепортом и Киевом курсируют без ограничений: спецпропуск на них не нужен.

Источник: Facebook-страница аэропорта

Детали: "Укрзализныця" сообщила, что поезд продолжает перевозить пассажиров без изменений в расписании. Для того, чтобы воспользоваться поездом спецпропуск не нужен.

Расписание движения поездов сообщения можно найти здесь и здесь.

Автобус № 322 (SKY BUS) также продолжает выполнять рейсы и перевозить пассажиров без спецпропуска.

В аэропорт "Борисполь" можно доехать с Южного вокзала железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский. В направлении аэропорта до Южного вокзала железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский автобус отправляется с нижнего яруса терминала D (зона прибытия).

Расписание движения автобусов можно проверить на официальном сайте перевозчика:

Отмечается, что аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме.

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