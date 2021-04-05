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У Зеленского раскритиковали Кличко из-за ситуации с пропусками в транспорт

Понедельник, 5 апреля 2021, 13:40

у В Офисе президента заявили, что власти Киева не выполнили надлежащим образом задачу по предоставлению спецпропусков в транспорт работникам предприятий критической инфраструктуры - ряд людей, в том числе и врачей, остались без допуска.

Источник: пресс-служба ОПУ

Дословно: "С 5 апреля этого года перевозки в общественном транспорте в Киеве могут осуществляться исключительно по специальным пропускам. Печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечения спецпропусками всех работников предприятий критической инфраструктуры является ответственностью власти города Киева.

Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом. С соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ​​ситуацию недопустимой.

Подчеркиваем, что власти Киева срочно должны исправить ситуацию, обеспечив жителей города согласно установленному порядку спецпропусками для пользования общественным транспортом. Должно быть обеспечено и достаточное количество единиц транспорта на маршрутах для перевозки".

Детали: В ОПУ призвали городские власти сообщить руководителям столичных компаний о переводе работников на дистанционный режим работы, если есть такая возможность.

Что предшествовало:

  • 2 апреля мэр столицы Виталий Кличко показал спецпропуска на транспорт и отметил, что их планируется выдать около 400 тысяч.
  • Маршрутки в городе также работают в режиме спецперевозок. За соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте следят работники полиции и "Муниципальной охраны".
  • По состоянию на 5 апреля КГГА выдала уже 437 тысяч специальных пропусков.

Украинская правда
Темы: Офис президентаЗеленскийВиталий КличкоКиевкарантин


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