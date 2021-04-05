Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦИК не признает выборы в округе Вирастюка действительными без решения судов

Понедельник, 5 апреля 2021, 20:18
ЦИК не признает выборы в округе Вирастюка действительными без решения судов

Центральная избирательная комиссия приняла протокол об обработке 100% голосов от Окружной избирательной комиссии на 87 округе и ожидает решения судов по делам.

Источник: ЦИК в Facebook

Детали: Сначала в новости ошибочно указывалось, что ЦИК признал выборы действительными. Однако комиссия лишь приняла протокол от ОИК. В нем, по предварительной информации, победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов.

В ЦИК отметили, что сейчас ожидают решения судов в 24 делах по выборам на Франковщине.

Устанавливать результаты волеизъявления будут уже с учетом окончательных судебных решений.

Председатель ЦИК Олег Диденко заявил, что выборы были непростыми, было много нарушений, в частности, исчезновение избирательных бюллетеней. Он призвал правоохранителей как можно быстрее провести расследование и привлечь к ответственности виновных.

Предыстория:

  • В воскресенье 4 апреля на округе №87 в Ивано-Франковской области завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов.
  • Выборы сопровождались скандалами. В частности, после окончания голосования несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых голову и трех членов.
  • В большинстве случаев суд отказывается признавать противоправным решение ОИК о пересчете голосов на округе № 87 на Ивано-Франковщине.

Темы: ЦИКвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
ЦИК
Очевидная неочевидность: как Украина будет избирать парламент X созыва?
ЦИК признала новым нардепом от "Европейской солидарности" Никорак 
ЦИК не признал нардепами следующих в списке ОПЗЖ после Королевской и Волошина
Последние новости
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
Все новости...
Реклама: