ЦИК не признает выборы в округе Вирастюка действительными без решения судов
Центральная избирательная комиссия приняла протокол об обработке 100% голосов от Окружной избирательной комиссии на 87 округе и ожидает решения судов по делам.
Источник: ЦИК в Facebook
Детали: Сначала в новости ошибочно указывалось, что ЦИК признал выборы действительными. Однако комиссия лишь приняла протокол от ОИК. В нем, по предварительной информации, победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов.
В ЦИК отметили, что сейчас ожидают решения судов в 24 делах по выборам на Франковщине.
Устанавливать результаты волеизъявления будут уже с учетом окончательных судебных решений.
Председатель ЦИК Олег Диденко заявил, что выборы были непростыми, было много нарушений, в частности, исчезновение избирательных бюллетеней. Он призвал правоохранителей как можно быстрее провести расследование и привлечь к ответственности виновных.
Предыстория:
- В воскресенье 4 апреля на округе №87 в Ивано-Франковской области завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов.
- Выборы сопровождались скандалами. В частности, после окончания голосования несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых голову и трех членов.
- В большинстве случаев суд отказывается признавать противоправным решение ОИК о пересчете голосов на округе № 87 на Ивано-Франковщине.