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ЦИК признала состоявшимися выборы на округе, где победил Вирастюк

Понедельник, 5 апреля 2021, 17:24

Центральная избирательная комиссия признала состоявшимися промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе №87, где победил Василий Вирастюк от "Слуги народа".

Источник: Сообщение ЦИК

Детали: 5 апреля во время заседания ЦИК председатель окружной избирательной комиссии ОВО № 87 объявил сведения из протокола и отчитался о работе комиссии.

Доклад председателя ОИК вызвала значительное количество вопросов у членов ЦИК, которые озвучили их во время заседания.

В то же время ЦИК Олег Диденко заявил, что "очень непростые выборы состоялись" и комиссия будет устанавливать "результаты выборов с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу".

Предыстория:

  • В воскресенье 4 апреля на округе №87 в Ивано-Франковской области завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов.
  • Выборы сопровождались скандалами. В частности, после окончания голосования несколько членов и председатель избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых голову и трех членов.
  • В большинстве случаев суд отказывается признавать противоправным решение ОИК о пересчете голосов на округе № 87 на Ивано-Франковщине.

Темы: ЦИКвиборы


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