Центральная избирательная комиссия признала состоявшимися промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе №87, где победил Василий Вирастюк от "Слуги народа".

Источник: Сообщение ЦИК

Детали: 5 апреля во время заседания ЦИК председатель окружной избирательной комиссии ОВО № 87 объявил сведения из протокола и отчитался о работе комиссии.

Доклад председателя ОИК вызвала значительное количество вопросов у членов ЦИК, которые озвучили их во время заседания.

В то же время ЦИК Олег Диденко заявил, что "очень непростые выборы состоялись" и комиссия будет устанавливать "результаты выборов с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу".

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