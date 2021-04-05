Центральная избирательная комиссия приняла протокол об обработке 100% голосов от Окружной избирательной комиссии на 87 округе и ожидает решения судов по делам.

Источник: ЦИК в Facebook

Детали: Сначала в новости ошибочно указывалось, что ЦИК признал выборы действительными. Однако комиссия лишь приняла протокол от ОИК. В нем, по предварительной информации, победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов.

В ЦИК отметили, что сейчас ожидают решения судов в 24 делах по выборам на Франковщине.

Устанавливать результаты волеизъявления будут уже с учетом окончательных судебных решений.

Председатель ЦИК Олег Диденко заявил, что выборы были непростыми, было много нарушений, в частности, исчезновение избирательных бюллетеней. Он призвал правоохранителей как можно быстрее провести расследование и привлечь к ответственности виновных.

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