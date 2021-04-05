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Впервые в истории корабль Crew Dragon повторно пристыковался к МКС

Понедельник, 5 апреля 2021, 17:25
Впервые в истории корабль Crew Dragon повторно пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые в истории повторно пристыковался с Международной космической станцией.

Источник: SpaceX в Twitter

Дословно: "Dragon пристыковался с Международной космической станцией, завершив первый в истории полет для того, чтобы пристыковаться к другому порту и освободить место для посадки Crew-2 Dragon за несколько недель, а также CRS-22 Dragon этим летом".

Детали: На корабле в это время находились четверо астронавтов. Перестыковка осуществлялась в автоматическом режиме. Трансляция велась на сайте Национального управления США по по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Для осуществления этой операции понадобилось около 40 минут.

Справка: Корабль Crew Dragon - разработан по заказу НАСА и используется для доставки астронавтов на МКС и оттуда на Землю.

Напомним: 

  • 3 марта американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставила на орбиту Земли партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз снова вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.
  • Американская частная космическая компания SpaceX изобретателя Илона Маска 4 марта осуществила испытательный запуск десятого прототипа межпланетного многоразового корабля Starship. Прототип сумел приземлиться, однако вскоре взорвался.

Украинская правда
Темы: космосМаск
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