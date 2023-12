Впервые в истории корабль Crew Dragon повторно пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые в истории повторно пристыковался с Международной космической станцией.

Источник: SpaceX в Twitter

Дословно: "Dragon пристыковался с Международной космической станцией, завершив первый в истории полет для того, чтобы пристыковаться к другому порту и освободить место для посадки Crew-2 Dragon за несколько недель, а также CRS-22 Dragon этим летом".

Dragon has re-docked with the @Space_Station, completing its first-ever port relocation flight and making way for arrival of the Crew-2 Dragon in a few weeks, as well as the CRS-22 Dragon this summer https://t.co/au9pr9Wf3z