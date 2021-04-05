Впервые в истории корабль Crew Dragon повторно пристыковался к МКС
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые в истории повторно пристыковался с Международной космической станцией.
Источник: SpaceX в Twitter
Дословно: "Dragon пристыковался с Международной космической станцией, завершив первый в истории полет для того, чтобы пристыковаться к другому порту и освободить место для посадки Crew-2 Dragon за несколько недель, а также CRS-22 Dragon этим летом".
Dragon has re-docked with the @Space_Station, completing its first-ever port relocation flight and making way for arrival of the Crew-2 Dragon in a few weeks, as well as the CRS-22 Dragon this summer https://t.co/au9pr9Wf3z— SpaceX (@SpaceX) April 5, 2021
Детали: На корабле в это время находились четверо астронавтов. Перестыковка осуществлялась в автоматическом режиме. Трансляция велась на сайте Национального управления США по по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Для осуществления этой операции понадобилось около 40 минут.
Справка: Корабль Crew Dragon - разработан по заказу НАСА и используется для доставки астронавтов на МКС и оттуда на Землю.
Напомним:
- 3 марта американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставила на орбиту Земли партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз снова вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.
- Американская частная космическая компания SpaceX изобретателя Илона Маска 4 марта осуществила испытательный запуск десятого прототипа межпланетного многоразового корабля Starship. Прототип сумел приземлиться, однако вскоре взорвался.