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SpaceX повторила собственный рекорд

Пятница, 5 марта 2021, 00:00
SpaceX повторила собственный рекорд

3 марта американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставила на орбиту Земли партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз снова вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.

Источник: SpaceX в Twitter. Видання Everyday Astronaut

Детали: Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила груз на орбиту, состоялся из комплекса 39A (LC-39A) Космического центра Кеннеди в штате Флорида. Это уже 110-й запуск ракет поколения Falcon.

В компании отметили, что первая многоразовая ступень Falcon 9 ранее уже семь раз использовался для доставки грузов на орбиту Земли.

Одна половина  многоразового обтекателя Falcon 9 ранее использовалась в трех миссиях Starlink, а другая половина в двух.

Через 9 минут после запуска, многоразовая часть ракеты-носителя Falcon 9 приземлилась на беспилотную платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане.

 

Следующий запуск должен состояться уже 7 марта.

 

Справка: Компания Илона Маска – мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их более 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.

Ракета Falcon 9, которая используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов. Большее количество спутников сможет выводить космический корабль компании Маска – Starship. 

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Напомним:

  • Первые разработки Starlink начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 компания запустила в космос тестовые прототипы.
  • По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире, в частности, в отдаленных поселениях, получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем тот, что предлагают провайдеры.

Что предшествовало: SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink.

"Украинская правда" в Threads

Темы: космосИлон Маск
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