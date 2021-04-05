Наемники открывали огонь по украинским позициям у Новоалександровки

По состоянию на 17:00 5 апреля российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня, открыв огонь у Новоалександровки.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Речь идет о стрелковом оружии. В то же время, обошлось без боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил.

В штабе заявляют, что ситуация продолжает оставаться контролируемой украинскими военными.

В этот же день спасатели разминировали более 2 гектаров и передали на уничтожение 133 взрывоопасных предмета.

Что предшествовало: В течение суток 4 апреля вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.