Наемники открывали огонь по украинским позициям у Новоалександровки
Понедельник, 5 апреля 2021, 19:10
По состоянию на 17:00 5 апреля российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня, открыв огонь у Новоалександровки.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: Речь идет о стрелковом оружии. В то же время, обошлось без боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил.
В штабе заявляют, что ситуация продолжает оставаться контролируемой украинскими военными.
В этот же день спасатели разминировали более 2 гектаров и передали на уничтожение 133 взрывоопасных предмета.
Что предшествовало: В течение суток 4 апреля вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Украинская правда