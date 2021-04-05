США поддерживают Украину перед лицом запугиваний России – Госдеп
В Государственном департаменте США выразили обеспокоенность в связи с информацией о стягивании Россией войск к украинской границе и заверили, что поддерживают Украину перед запугиваниями Кремля.
Источник: пресс-секретарь Государственного Департамента США Вс Прайс, цитирует "Голос Америки"
Прямая речь: "Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии в восточной Украине, в том числе достоверной информацией о движении российских войск на украинских границах и в оккупированном Крыму".
Детали: В Госдепе отметили, что дестабилизирующие действия России подрывают стремление к мирному урегулированию, что было закреплено в Минских договоренностях в июле прошлого года. Прайс сообщил, что вопрос нарушения режима прекращения огня и регионального напряжение США обсуждается с союзниками по НАТО.
Также он подчеркнул, что США неоднократно заявляли о поддержке Украины перед лицом запугивания и агрессии со стороны России.
Напомним:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
- В Кремле заявляют, что передвижение российской армии вдоль границ с Украиной не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ не представляет угрозу для них.
- Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщают, что в оккупированный Крым российские власти перебрасывают 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, бойцы которой известны как "псковские десантники".