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США поддерживают Украину перед лицом запугиваний России – Госдеп

Понедельник, 5 апреля 2021, 22:58
США поддерживают Украину перед лицом запугиваний России – Госдеп

В Государственном департаменте США выразили обеспокоенность в связи с информацией о стягивании Россией войск к украинской границе и заверили, что поддерживают Украину перед запугиваниями Кремля.

Источник: пресс-секретарь Государственного Департамента США Вс Прайс, цитирует "Голос Америки"

Прямая речь: "Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии в восточной Украине, в том числе достоверной информацией о движении российских войск на украинских границах и в оккупированном Крыму".

Детали: В Госдепе отметили, что дестабилизирующие действия России подрывают стремление к мирному урегулированию, что было закреплено в Минских договоренностях в июле прошлого года. Прайс сообщил, что вопрос нарушения режима прекращения огня и регионального напряжение США обсуждается с союзниками по НАТО.

Также он подчеркнул, что США неоднократно заявляли о поддержке Украины перед лицом запугивания и агрессии со стороны России.

Напомним:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
  • В Кремле заявляют, что передвижение российской армии вдоль границ с Украиной не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ не представляет угрозу для них.
  • Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщают, что в оккупированный Крым российские власти перебрасывают 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, бойцы которой известны как "псковские десантники".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАУкраинаРосcия
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