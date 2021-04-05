США поддерживают Украину перед лицом запугиваний России – Госдеп

В Государственном департаменте США выразили обеспокоенность в связи с информацией о стягивании Россией войск к украинской границе и заверили, что поддерживают Украину перед запугиваниями Кремля.

Источник: пресс-секретарь Государственного Департамента США Вс Прайс, цитирует "Голос Америки"

Прямая речь: "Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии в восточной Украине, в том числе достоверной информацией о движении российских войск на украинских границах и в оккупированном Крыму".

Детали: В Госдепе отметили, что дестабилизирующие действия России подрывают стремление к мирному урегулированию, что было закреплено в Минских договоренностях в июле прошлого года. Прайс сообщил, что вопрос нарушения режима прекращения огня и регионального напряжение США обсуждается с союзниками по НАТО.

Также он подчеркнул, что США неоднократно заявляли о поддержке Украины перед лицом запугивания и агрессии со стороны России.

Напомним: