Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США поддерживают Украину перед лицом запугиваний России – Госдеп

Понедельник, 5 апреля 2021, 22:58

В Государственном департаменте США выразили обеспокоенность в связи с информацией о стягивании Россией войск к украинской границе и заверили, что поддерживают Украину перед запугиваниями Кремля.

Источник: пресс-секретарь Государственного Департамента США Вс Прайс, цитирует "Голос Америки"

Прямая речь: "Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии в восточной Украине, в том числе достоверной информацией о движении российских войск на украинских границах и в оккупированном Крыму".

Детали: В Госдепе отметили, что дестабилизирующие действия России подрывают стремление к мирному урегулированию, что было закреплено в Минских договоренностях в июле прошлого года. Прайс сообщил, что вопрос нарушения режима прекращения огня и регионального напряжение США обсуждается с союзниками по НАТО.

Также он подчеркнул, что США неоднократно заявляли о поддержке Украины перед лицом запугивания и агрессии со стороны России.

Напомним:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
  • В Кремле заявляют, что передвижение российской армии вдоль границ с Украиной не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ не представляет угрозу для них.
  • Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщают, что в оккупированный Крым российские власти перебрасывают 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, бойцы которой известны как "псковские десантники".

Темы: СШАУкраинаРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 5 апреля: коллапс в столице из-за локдауна, вывозе судьи Чауса в Украину

Пророссийские силы развернули кампанию против украинских дипломатов в Латвии – посольство

ИсправленоЦИК не признает выборы в округе Вирастюка действительными без решения судов

Марионетки Кремля запустили очередной фейк об убийстве ребенка ВСУ – Казанский

Россия стянула в Арктику беспрецедентное количество вооружения – CNN

Киев продлевает отопительный сезон

Все новости...
США
Россия стянула в Арктику беспрецедентное количество вооружения – CNN
В Ираке у авиабазы ​​с американскими военными упали две ракеты
Команда Трампа хитростью снимала со сторонников деньги на избирательную кампанию — NYT
Последние новости
23:13
Украина будет искать другой город вместо Минска для переговоров ТКГ после карантина
22:58
США поддерживают Украину перед лицом запугиваний России – Госдеп
22:55
Новости экономики: пробки в Киеве, прогресс в переговорах с МВФ
22:24
Зеленский призвал Великобританию усилить присутствие в регионе из-за РФ
22:10
Аваков согласовал почти полмиллиона помощи руководителям Нацполиции – СМИ
21:48
Комиссия выдаст лицензию на наземное казино в столичном отеле
21:39
Коронавирус: Степанов прогнозирует до 25 тысяч больных в сутки
21:12
Новости 5 апреля: коллапс в столице из-за локдауна, вывозе судьи Чауса в Украину
21:01
Пророссийские силы развернули кампанию против украинских дипломатов в Латвии – посольство
20:45
Украина и Катар продвинулись в передаче морпорта Ольвия в концессию
Все новости...