В Крым перебрасывают псковских десантников, которые воевали на Донбассе – расследователи

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщают, что в оккупированный Крым российские власти перебрасывают 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, бойцы которой известны как "псковские десантники".

Источник: сайт CIT

Детали: Сообщается, что в TikTok было опубликовано видео, где видна железнодорожная платформа с самоходной артиллерийской установкой "Нона-С", которая состоит на вооружении воздушно-десантных войск. Проверив номер платформы с помощью сервиса gdevagon, журналисты установили, что она следует со станции Черёха в Псковской области на станцию "Симферополь-грузовой".

В качестве грузоотправителя и грузополучателя указана войсковая часть 07264 — 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, бойцы которой известны как "псковские десантники".

Дословно: "Входящий в состав этой дивизии 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк дислоцируется как раз в посёлке Черёха, откуда и отправился попавший на видео эшелон. По некоторым деталям, например по штабелю круглого леса у путей, мы предполагаем, что видео снято именно на станции Черёха, во время погрузки эшелона.

Помимо войны в Чечне, 76-я дивизия известна тем, что понесла потери в ходе конфликта на востоке Украины летом 2014 года. Однако это не позволяет сделать однозначный вывод, что десантников готовят для вторжения – переброска одной из самых боеспособных российских частей выглядит вполне логично и в том случае, если наращивание российской группировки производится для запугивания украинских властей".

Напомним: