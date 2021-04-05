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В Крым перебрасывают псковских десантников, которые воевали на Донбассе – расследователи

Понедельник, 5 апреля 2021, 16:27

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщают, что в оккупированный Крым российские власти перебрасывают 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, бойцы которой известны как "псковские десантники".

Источник: сайт CIT

Детали: Сообщается, что в TikTok было опубликовано видео, где видна железнодорожная платформа с самоходной артиллерийской установкой "Нона-С", которая состоит на вооружении воздушно-десантных войск. Проверив номер платформы с помощью сервиса gdevagon, журналисты установили, что она следует со станции Черёха в Псковской области на станцию "Симферополь-грузовой".

В качестве грузоотправителя и грузополучателя указана войсковая часть 07264 — 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, бойцы которой известны как "псковские десантники".

Дословно: "Входящий в состав этой дивизии 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк дислоцируется как раз в посёлке Черёха, откуда и отправился попавший на видео эшелон. По некоторым деталям, например по штабелю круглого леса у путей, мы предполагаем, что видео снято именно на станции Черёха, во время погрузки эшелона.

Помимо войны в Чечне, 76-я дивизия известна тем, что понесла потери в ходе конфликта на востоке Украины летом 2014 года. Однако это не позволяет сделать однозначный вывод, что десантников готовят для вторжения – переброска одной из самых боеспособных российских частей выглядит вполне логично и в том случае, если наращивание российской группировки производится для запугивания украинских властей".

 

Напомним:

  • Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что агрессия России только растет, а эскалация военного конфликта, возможно, – неизбежна.
  • У президента Владимира Зеленского 1 апреля прошло тайное совещаниеотносительно обострения на Донбассе и возможного нападения России на территорию Украины.
  • Президент Владимир Зеленский заявляет, что несмотря на обострение на Донбассе и активизацию российских войск у украинской границы, Украина продолжит стремиться к прекращению огня на востоке.
  • Ранее CIT нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера.  

Темы: КрымоккупацияРосcияДонбасс


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