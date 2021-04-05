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Украина будет искать другой город вместо Минска для переговоров ТКГ после карантина

Понедельник, 5 апреля 2021, 23:13

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, когда завершится пандемия, не будет ехать в Минск на переговоры по Донбассу из-за вражеской риторики Беларуси касательно Украине.

Источник: вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершатся карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске.

Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город.

Я думаю, поскольку сегодня Беларусь пока находится под влиянием Российской Федерации, то для нас нет доверия к этой территории".

Детали: Резников уточнил, что в Беларуси доминирует антиукраинская риторика. По его мнению, украинские военные уже приняли это во внимание.

Напомним:

  • До начала пандемии Трехсторонняя контактная группа собиралась на переговоры в Минске, однако из-за коронавируса консультации проходят в режиме видео-конференций.

Украинская правда
Темы: ТКГДонбассБеларусьреинтеграция Донбасса


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