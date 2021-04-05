Российские оккупанты убили украинского военного возле Авдеевки
Понедельник, 5 апреля 2021, 23:26
Вследствие вражеского обстрела возле Авдеевки погиб украинский военнослужащий.
Источник: оперативно-тактические группировки "Восток" в Facebook
Детали: Боевики открыли огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по позициям наших защитников. В результате один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Бойцу оперативно оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Однако, медики не смогли спасти жизнь раненого.
На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ.
На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.
Напомним:
- По состоянию на 17:00 5 апреля российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня, открыв огонь у Новоалександровки.
Украинская правда