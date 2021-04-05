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Российские оккупанты убили украинского военного возле Авдеевки

Понедельник, 5 апреля 2021, 23:26
Российские оккупанты убили украинского военного возле Авдеевки

Вследствие вражеского обстрела возле Авдеевки погиб украинский военнослужащий.

Источник: оперативно-тактические группировки "Восток" в Facebook

Детали: Боевики открыли огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по позициям наших защитников. В результате один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Бойцу оперативно оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Однако, медики не смогли спасти жизнь раненого.

На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Напомним:

  • По состоянию на 17:00 5 апреля российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня, открыв огонь у Новоалександровки.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс
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