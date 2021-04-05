Российские оккупанты убили украинского военного возле Авдеевки

Вследствие вражеского обстрела возле Авдеевки погиб украинский военнослужащий.

Источник: оперативно-тактические группировки "Восток" в Facebook

Детали: Боевики открыли огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по позициям наших защитников. В результате один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Бойцу оперативно оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Однако, медики не смогли спасти жизнь раненого.

На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Напомним: