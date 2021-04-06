Оккупанты в Донбассе убили второго за сутки бойца ВСУ
Вследствие вражеского огня у Золотого-4 военнослужащий из состава Объединенных сил получил смертельное пулевое ранение.
Источник: ОТУ "Север" в Facebook
Детали: 5 Апреля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия позиций украинских защитников неподалеку Золотого-4.
Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
Предыстория:
- Вследствие вражеского обстрела 5 апреля возле Авдеевки погиб украинский военнослужащий.