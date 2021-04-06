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Оккупанты в Донбассе убили второго за сутки бойца ВСУ

Вторник, 6 апреля 2021, 02:12
Оккупанты в Донбассе убили второго за сутки бойца ВСУ

Вследствие вражеского огня у Золотого-4 военнослужащий из состава Объединенных сил получил смертельное пулевое ранение.

Источник: ОТУ "Север" в Facebook

Детали: 5 Апреля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия позиций украинских защитников неподалеку Золотого-4.

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Предыстория:

  • Вследствие вражеского обстрела 5 апреля возле Авдеевки погиб украинский военнослужащий.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеОРДЛОДонбасс
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