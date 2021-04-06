Украина просит СММ ОБСЕ проверить российский фейк об убитом ребенке

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации простит Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ проверить российский фейк о якобы убитом ребенке в поселке Александровское Донецкой области.

Источник: Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе в Telegram

Дословно: "УС СЦКК обращается к Миссии с просьбой тщательно проверить изложенную информацию с целью установления истины и проинформировать о результатах УС СЦКК. Украинская сторона категорически отрицает свою причастность к случившемуся".

Детали: Украинская сторона в ТКГ напомнила, что в информационном пространстве ОРДЛО Российской Федерации активно распространяют информацию о гибели 2 апреля 5-летнего ребенка и пожилой женщины в частном домовладении в поселке Александровское, якобы вследствие детонации взрывного устройства, сброшенного беспилотником Вооруженных Сил Украины.

При этом отмечается, что Россия никаких доказательств (фото/видеоматериалы; фрагменты взрывного устройства; точные координаты, время и место события; персональная информация о жертвах, характер полученных ранений и т.д.) о причастности к событию украинской стороны не предоставила.

Украинская сторона в ТКГ подчеркнула, что п. Александровское значительно удален от линии соприкосновения сторон, что ставит под сомнение возможность использования на таком расстоянии БПЛА.

Там также напомнили, что подразделения ВСУ строго соблюдают режим прекращения огня, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов.

Для справки. Поселок Александровское, Енакиевского горсовета Донецкой области находится на временно неподконтрольной правительству Украины территории. Расстояние указанного населенного пункта от линии столкновения сторон составляет около 15 км.

Что было раньше: Член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский заявил, что поддерживаемые Россией боевики на Донбассе придумали очередной фейк, обвинив украинских военных в убийстве ребенка с помощью беспилотника.