Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Стрельбу в поезде устроили военные Госспецсвязи - назначено расследование

Вторник, 6 апреля 2021, 16:48

Огнестрельное оружие в купе поезда № 126 сообщением Константиновка - Киев применили военнослужащие Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи, сейчас они освобождены от занимаемых должностей.

Источник: Государственная служба специальной связи и защиты информации в Facebook

Детали: Отмечается, что 6 апреля сотрудники Национальной полиции задержали дипломатического курьера Отдела дипломатических курьеров ГУУФЗ Госспецсвязи и старшего офицера фельдсвязи по особым поручениям 1 отдела Управления фельдъегерской службы ГУУФЗ Госспецсвязи во время выполнения междугородной железнодорожного фельдъегерского маршрута Киев - Краматорск - Киев по подозрению в совершении преступлений в хулиганстве и угрозе правоохранителям.

Задержали военных на территории железнодорожной станции Красноград Харьковской области.

В Госспецсвязи заверили, что вся корреспонденция есть в наличии, ее целостность сохранена, она доставляется по маршруту адресатам.

Сообщается, что приказом от 6 апреля указанных военнослужащих освободили от должностей путем зачисления в распоряжение (человек не имеет четкой должности и, согласно обязанностей, находится в распоряжении какого-то руководителя -ред). По данному факту проводится служебное расследование.

Указано, что в настоящее время военнослужащие находятся в распоряжении в Красноградском районном отделе Национальной полиции Украины в Харьковской области. Для установления обстоятельств на место происшествия выехало руководство ГУУФЗ Госспецсвязи.

Что предшествовало: 6 апреля "Укрзализныця" сообщила, что в вагоне поезда №126 сообщением Константиновка - Киев двое военнослужащих открыли огонь из табельного оружия. Отмечалось, что злоумышленников сняли с поезда, никто не пострадал, но поезд задерживается.

Национальная полиция позже сообщила подробности происшествия: двое военных закрылись в купе поезда, стреляли из огнестрельного оружия и угрожали правоохранителям. К операции привлекли спецназовцев КОРД и задержали вооруженных мужчин. Правоохранители открыли уголовное производство

Украинская правда
Темы: армияполицияоружиеУкрзализныця


powered by lun.ua
Главное сегодня

Стрельбу в поезде устроили военные Госспецсвязи - назначено расследование

На Донетчине 6 апреля погибли еще двое украинских воинов

Кулеба объяснил Лаврову, кого могут привести в чувство Франция и Германия

В Кремле говорят, что вступление Украины в НАТО "усугубит ситуацию" на Донбассе

Антикорупционщики объяснили, на чем разоблачили брата Вовка

Зеленский: НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе

Все новости...
армия
США призвали РФ объяснить провокации возле границы с РФ
Стрельба в поезде: бойцы забаррикадировались и угрожали полиции, "усмирил" КОРД
В поезде из Константиновки двое бойцов устроили стрельбу
Последние новости
18:01
Чаус до похищения хотел вернуться в Украину – СМИ
17:54
Россия начала масштабную проверку боеготовности своих войск
17:49
Новий рейтинг Forbes: лідирує Безос, найбагатший серед українців – Ахметов
17:47
Фракция Меркель в Бундестаге осудила "бряцание" Путина на границе с Украиной
17:39
Ученые выяснили, влияет группа крови на риск заражения и ход COVID-19
17:31
Пандемия COVID: через 2 дня Харьковщина может быть объявлена "красной" зоной
17:21
фотоНазвали имя военного, которого в понедельник убил вражеский снайпер
17:20
Ивано-Франковский облсовет требует признать недействительными выборы в округе, где победил Вирастюк
17:14
Голые на балконе: задержанных в Дубае украинок оказалось больше
16:48
Стрельбу в поезде устроили военные Госспецсвязи - назначено расследование
Все новости...