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Стрельбу в поезде устроили военные Госспецсвязи - назначено расследование

Вторник, 6 апреля 2021, 16:48
Стрельбу в поезде устроили военные Госспецсвязи - назначено расследование

Огнестрельное оружие в купе поезда № 126 сообщением Константиновка - Киев применили военнослужащие Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи, сейчас они освобождены от занимаемых должностей.

Источник: Государственная служба специальной связи и защиты информации в Facebook

Детали: Отмечается, что 6 апреля сотрудники Национальной полиции задержали дипломатического курьера Отдела дипломатических курьеров ГУУФЗ Госспецсвязи и старшего офицера фельдсвязи по особым поручениям 1 отдела Управления фельдъегерской службы ГУУФЗ Госспецсвязи во время выполнения междугородной железнодорожного фельдъегерского маршрута Киев - Краматорск - Киев по подозрению в совершении преступлений в хулиганстве и угрозе правоохранителям.

Задержали военных на территории железнодорожной станции Красноград Харьковской области.

В Госспецсвязи заверили, что вся корреспонденция есть в наличии, ее целостность сохранена, она доставляется по маршруту адресатам.

Сообщается, что приказом от 6 апреля указанных военнослужащих освободили от должностей путем зачисления в распоряжение (человек не имеет четкой должности и, согласно обязанностей, находится в распоряжении какого-то руководителя -ред). По данному факту проводится служебное расследование.

Указано, что в настоящее время военнослужащие находятся в распоряжении в Красноградском районном отделе Национальной полиции Украины в Харьковской области. Для установления обстоятельств на место происшествия выехало руководство ГУУФЗ Госспецсвязи.

Что предшествовало: 6 апреля "Укрзализныця" сообщила, что в вагоне поезда №126 сообщением Константиновка - Киев двое военнослужащих открыли огонь из табельного оружия. Отмечалось, что злоумышленников сняли с поезда, никто не пострадал, но поезд задерживается.

Национальная полиция позже сообщила подробности происшествия: двое военных закрылись в купе поезда, стреляли из огнестрельного оружия и угрожали правоохранителям. К операции привлекли спецназовцев КОРД и задержали вооруженных мужчин. Правоохранители открыли уголовное производство

Украинская правда
Темы: армияполицияоружиеУкрзализныця
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