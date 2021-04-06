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Почему записанных на прививку в "Дії" не вакцинируют остаточными дозами? Объяснение санврача

Вторник, 6 апреля 2021, 20:12
Почему записанных на прививку в Дії не вакцинируют остаточными дозами? Объяснение санврача

Украинцев вне групп риска, которые записались на прививку от коронавируса через е-сервис "Дія", не приглашают вакцинироваться остаточными дозами, потому что очередь в "Дії" является исключительно списком ожидания для своего этапа вакцинации.

Источник: комментарий главного санитарного врача Виктора Ляшко УП

Дословно: "(Запись через "Дію" – УП) – не вопрос вакцинации остаточными дозами, а вопрос вакцинации в соответствии с Дорожной картой. В "Дії" формируется лист ожидания, и когда наступает этап для человека, который записалась в лист ожидания, его приоритетно записывают на вакцинацию".

Подробно: Например, в лист ожидания в "Дії" сейчас записались 2 300 украинцев возрастом 80+, которые подпадают под второй этап вакцинации. Из них 652 человека уже перенесли в прямую очередь на прививку, определенную часть уже привили – точной цифры санврач пока привести не может.

Запись на остаточные дозы вакцины от COVID-19 происходит через облгосадминистрации. Желающие вакцинироваться должны обратиться к своей ОГА, которая уже может иметь форму записи на сайте (например, это форма для Киева), или направит к областному координатору, у которого можно записаться, объясняет Ляшко.

Напомним:

  • В начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что неиспользованные дозы вакцин после первой волны прививок перейдут к следующим группам, определенных планом вакцинации. Также их могут распределить между людьми, которые хотят получить паспорта прививок для путешествий.
  • 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавирусной болезни. На первом этапе прививки получали медики, работающие с больными COVID-19 и военнослужащие.
  • 22 марта в Украине начался второй этап вакцинации. Он охватывает семейных врачей, людей в возрасте 80+, работников социальной сферы и системы общественного здоровья.
  • По состоянию на 6 апреля 2021 в Украине прививки от COVID-19 делают вакциной индийского производства AstraZeneca, известной также под названием Covishield.
  • С начала вакцинации в Украине первую дозу прививки получили чуть более 300 тысяч человек, вторую – два человека. Министр здравоохранения Максим Степанов, который является ответственным за вакцинацию в стране, недоволен ее темпами

Ольга Кириленко, УП
Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
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