Гибель 5-летнего ребенка на Донбассе: миссия ОБСЕ сообщила подробности
Среда, 7 апреля 2021, 00:47
В отчете от 6 апреля мониторинговой миссии ОБСЕ говорится о том, что произошло общения по телефону с бабушкой погибшего 5-летнего мальчика в селе Александровское.
Источник: Радио Свобода, которое цитирует отчет мониторинговой миссии ОБСЕ
Дословно: "Она рассказала, что когда она вышла на улицу, увидела внука, который лежал на земле, и заметила фрагменты осколков и следы повреждений на заборе".
Детали: Женщина сообщила наблюдателям, что в момент взрыва она находилась в доме, потом услышала взрыв и увидела белый и серый дым.
ОБСЕ также пообщалась с работниками морга в Донецке, куда доставили тело ребенка.
Там сообщили наблюдателям, что мальчик умер от взрывной травмы и множественных осколочных ранений.
Предыстория:
- Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе придумали очередной фейк, обвинив украинских военных в убийстве ребенка с помощью беспилотника.
- Украинская сторона Общего центра по контролю и координации просила Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ проверить российский фейк о якобы убитом ребенке в поселке Александровское Донецкой области.