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Гибель 5-летнего ребенка на Донбассе: миссия ОБСЕ сообщила подробности

Среда, 7 апреля 2021, 00:47
Гибель 5-летнего ребенка на Донбассе: миссия ОБСЕ сообщила подробности

В отчете от 6 апреля мониторинговой миссии ОБСЕ говорится о том, что произошло общения по телефону с бабушкой погибшего 5-летнего мальчика в селе Александровское.

Источник: Радио Свобода, которое цитирует отчет мониторинговой миссии ОБСЕ

Дословно: "Она рассказала, что когда она вышла на улицу, увидела внука, который лежал на земле, и заметила фрагменты осколков и следы повреждений на заборе".

Детали: Женщина сообщила наблюдателям, что в момент взрыва она находилась в доме, потом услышала взрыв и увидела белый и серый дым.

ОБСЕ также пообщалась с работниками морга в Донецке, куда доставили тело ребенка.

Там сообщили наблюдателям, что мальчик умер от взрывной травмы и множественных осколочных ранений.

Предыстория:

  • Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе придумали очередной фейк, обвинив украинских военных в убийстве ребенка с помощью беспилотника.
  • Украинская сторона Общего центра по контролю и координации просила Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ проверить российский фейк о якобы убитом ребенке в поселке Александровское Донецкой области.

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Темы: Донбассвойнадети
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