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Действия России "вызывают озабоченность" у Пентагона

Среда, 7 апреля 2021, 03:05

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что остаются непонятными действия России, стягивает войска к украинской границе.

Источник: Джон Кирби, цитирует Голос Америки

Прямая речь: "Мы призываем Россию заявить о своих намерениях по ряду сил вдоль границы. Мы продолжаем призывать к соблюдению режима прекращения огня, в которых призывали Минские соглашения ... и к снижению температуры напряжения".

Детали: Представитель Пентагона заявил, что цель действий России, которая накапливает войска вблизи украинской границы, остается непонятной.

Кирби заявил, что США очень внимательно следят за передвижением российских войск вдоль границ Украины, а также в Крыму.

Кирби назвал действия России вызывающими беспокойство.

Предыстория:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
  • Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.
  • Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил об озабоченности наращиванием российского военного присутствия у украинской границы.
  • Вооруженные силы России 6 апрелы начали контрольную проверку за зимний период обучения, в апреле планируют провести более 4 тысяч учений.

Темы: РосcияСШАармия


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