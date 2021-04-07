Действия России "вызывают озабоченность" у Пентагона

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что остаются непонятными действия России, стягивает войска к украинской границе.

Источник: Джон Кирби, цитирует Голос Америки

Прямая речь: "Мы призываем Россию заявить о своих намерениях по ряду сил вдоль границы. Мы продолжаем призывать к соблюдению режима прекращения огня, в которых призывали Минские соглашения ... и к снижению температуры напряжения".

Детали: Представитель Пентагона заявил, что цель действий России, которая накапливает войска вблизи украинской границы, остается непонятной.

Кирби заявил, что США очень внимательно следят за передвижением российских войск вдоль границ Украины, а также в Крыму.

Кирби назвал действия России вызывающими беспокойство.

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