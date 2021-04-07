Во время "коронавирусных протестов" в Риме произошли столкновения с полицией
В столице Италии во время протестов против коронавирусных ограничений 6 апреля состоялось схватки протестующих и полиции.
Источник: DW
Детали: По меньшей мере, один полицейский получил ранения.
По свидетельству очевидцев, среди участников акции есть задержанные, а также получившие ранения.
В акции приняли участие владельцы и сотрудники ресторанов и других заведений общественного питания, туристических магазинов и фитнес-центров, которые протестуют против введенных ограничений, остановивших или существенно ограничивших их бизнес.
Несколько десятков человек пытались прорвать оцепление перед зданием парламента, сообщают и о применении пиротехнических средств.
Также сообщают о появлении среди демонстрантов участника акции с головным убором в виде рогов и в меховой одежде, напоминающего участника январского штурма Капитолия в США.
Однако в Риме протестующим не удалось проникнуть в правительственные здания.
Напомним: В Вене в январе тысячи людей протестовали против коронавирусных ограничений.
В Брюсселе в конце января задержали 300 учасников акций протеста против карантина.
В Швеции в марте разогнали первую крупную демонстрацию против коронавирусных ограничений.