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Во время "коронавирусных протестов" в Риме произошли столкновения с полицией

Среда, 7 апреля 2021, 04:05

В столице Италии во время протестов против коронавирусных ограничений 6 апреля состоялось схватки протестующих и полиции.

Источник: DW

Детали: По меньшей мере, один полицейский получил ранения.

По свидетельству очевидцев, среди участников акции есть задержанные, а также получившие ранения.

В акции приняли участие владельцы и сотрудники ресторанов и других заведений общественного питания, туристических магазинов и фитнес-центров, которые протестуют против введенных ограничений, остановивших или существенно ограничивших их бизнес.

Несколько десятков человек пытались прорвать оцепление перед зданием парламента, сообщают и о применении пиротехнических средств.

Также сообщают о появлении среди демонстрантов участника акции с головным убором в виде рогов и в меховой одежде, напоминающего участника январского штурма Капитолия в США.

Однако в Риме протестующим не удалось проникнуть в правительственные здания.

Напомним: В Вене в январе тысячи людей протестовали против коронавирусных ограничений.

В Брюсселе в конце января задержали 300 учасников акций протеста против карантина.

В Швеции в марте разогнали первую крупную демонстрацию против коронавирусных ограничений.

Темы: Италиямитингикарантин


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