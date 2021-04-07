Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Бразилии за сутки от коронавируса умерли более 4 тысяч человек

Среда, 7 апреля 2021, 07:19
В Бразилии за сутки от коронавируса умерли более 4 тысяч человек

Бразилия впервые зафиксировала в сутки более 4 тысяч смертей, связанных с Covid.

Источник: BBC

Детали: Всплеск смертей, как и рост заражений, связывают с новыми штаммами.

По сообщению издания, в стране больницы переполнены, люди умирают, не дождавшись лечения, а система здравоохранения во многих регионах находится на грани краха.

Общее количество погибших в стране сейчас составляет почти 337 тысяч.

При этом президент Джаир Болсонаро продолжает выступать против любых мер жесткого карантина для прекращения распространения болезни.

Он утверждает, что вред для экономики будет хуже, чем последствия самого вируса, а также пытался отменить некоторые ограничения, наложенные местными властями в судах.

Предыстория:

  • По словам эпидемиолога Всемирной организации здравоохранения Марии ван Керхове, ряд штатов Бразилии находится в тяжелом положении, а больницы переполнены из-за пандемии COVID-19.
  • За минувшие сутки в мире диагностировали более 575 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. Украина занимает 7 место в мире и 1 в Европе.

Темы: Бразилиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Бразилия
У Украины снова появился посол в Бразилии
Ермак пытается привлечь Бразилию и Индию к мирному плану Зеленского – WSJ
Президент Бразилии отказался приехать в Россию по приглашению Путина
Последние новости
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
Все новости...
Реклама: