В Бразилии за сутки от коронавируса умерли более 4 тысяч человек
Среда, 7 апреля 2021, 07:19
Бразилия впервые зафиксировала в сутки более 4 тысяч смертей, связанных с Covid.
Источник: BBC
Детали: Всплеск смертей, как и рост заражений, связывают с новыми штаммами.
По сообщению издания, в стране больницы переполнены, люди умирают, не дождавшись лечения, а система здравоохранения во многих регионах находится на грани краха.
Общее количество погибших в стране сейчас составляет почти 337 тысяч.
При этом президент Джаир Болсонаро продолжает выступать против любых мер жесткого карантина для прекращения распространения болезни.
Он утверждает, что вред для экономики будет хуже, чем последствия самого вируса, а также пытался отменить некоторые ограничения, наложенные местными властями в судах.
Предыстория:
- По словам эпидемиолога Всемирной организации здравоохранения Марии ван Керхове, ряд штатов Бразилии находится в тяжелом положении, а больницы переполнены из-за пандемии COVID-19.
- За минувшие сутки в мире диагностировали более 575 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. Украина занимает 7 место в мире и 1 в Европе.