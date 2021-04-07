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Харьков усиливает карантин: "урезают" работу ресторанов и магазинов

Среда, 7 апреля 2021, 18:10
Харьков усиливает карантин: урезают работу ресторанов и магазинов

В Харькове усиливают карантин, ограничив работу заведений питания, непродовольственных магазинов и заведений, предоставляющих услуги.

Источник: Сообщение секретаря горсовета Харькова Игоря Терехова в Facebook

Прямая речь Терехова: "Харьковская область вплотную подошла к красной зоне. И все эти ограничения могут быть введены в нашем городе решению Кабинета Министров ...

Поэтому с ближайшей субботы (10 апреля) все рестораны, бары и кафе, непродовольственные магазины, салоны красоты, спортивные учреждения и заведения культурной сферы города, включая кинотеатры, будут работать до восьми часов вечера.

На продовольственных и не продовольственных рынках мы ужесточим контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции".

Детали: По словам Терехова, общественный транспорт, включая метро, ​​продолжит свою работу в текущем режиме с карантинными ограничениями.

Предыстория: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.

6 апреля заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк сообщил, что Харьковская область приблизилась к критериям "красной" зоны.

Сейчас Киев и 10 областей находятся в "красной" зоне.

Украинская правда

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Темы: Харьковкарантин
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