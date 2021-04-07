Шмыгаль заметил переход сайта НАТО на украинский язык с опозданием на 12 лет

Пользователи соцсетей, среди которых высокопоставленные чиновники, такие как премьер-министр Денис Шмыгаль, приветствуют переход сайта НАТО на украинский язык, который на самом деле начался много лет назад.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Со вчерашнего дня в украинском сегменте Facebook и Twitter появилось большое количество сообщений о том, что сайт НАТО теперь можно читать на украинском языке.

К "лавине" поздравительных сообщений присоединились и чиновники. Пожалуй, наиболее заметным стал пост премьер-министра Дениса Шмыгаля, который появился 7 апреля после обеда. В нем глава правительства заявил, что появление украинского языка на сайте "демонстрирует высокий уровень нашего нынешнего сотрудничества", и что Украина постоянно движется к членству в НАТО.

Волна радости в соцсетях приятна, но, впрочем, является запоздалой. Ведь сайт НАТО перешел на украинский язык не последними днями. Переход начался гораздо раньше и состоялся в два этапа - в 2009 году и с существенным расширением в 2014 году в ответ на гибридную агрессию России.

Отдельный контент, как говорят в Альянсе, начали переводить на украинский еще в 1997 году. В то же время, и сегодня не весь контент сайта дублируется на украинский язык.

Примечательно, что одновременно с украинским языком на сайте НАТО появился и русский - в связи со стремлением Альянса бороться с дезинформацией в украинском и русскоязычном сегменте.

С 1949 года в НАТО два официальных языка, английский и французский. Поэтому сейчас сообщения на сайте НАТО доступны на четырех языках - английском, французском, русском и украинском.