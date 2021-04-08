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"Худшая вспышка": Киев открывает для COVID-больных роддома и детские больницы

Четверг, 8 апреля 2021, 10:48
Худшая вспышка: Киев открывает для COVID-больных роддома и детские больницы

В Киеве готовятся принимать больных с коронавирусом в родильных домах, детских больницах и противотуберкулезном диспансере.

Источник: Telegram канал МОЗа "Коронавірус_інфо" и видео мэра Киева Виталия Кличко

Дословно: "Наверное, это наихудшая вспышка, которую можем наблюдать в большинстве регионов с начала пандемии. Больницы переполнены, врачи и медсестры слишком истощены, количество новых заражений и смертей бьет рекорды".

Детали: В видеосюжете врачи говорят, что больницы заполнены "на 110%", а Кличко отмечает, что медицинская система столице работает уже с надрывом.

За сутки 7 апреля в Киеве подтвердили 1 848 случаев заболевания COVID-19, при этом 48 больных умерли, 717 преодолели коронавирус.

В среду Киев был на первом месте по количеству новых случаев коронавирусной болезни и на втором по количеству летальных случаев среди регионов Украины после Киевской области.

Темы: КиевмедицинакоронавирусCovid-2019
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