Резников назвал условие, при котором Украина будет поставлять воду в Крым

Украина готова поставлять питьевую воду в аннексированный Россией Крым, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинцам, проживающих на полуострове.

Источник: вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью ВВС-Украина

Прямая речь Резникова: "Цистернами, бочками, как угодно. Три КПВВ (контрольные пункты въезда и выезда на админмежах с Крымом - ред.) есть - Каланчак, Ченгар, Чаплинка, дороги есть, повезем.

Обеспечим Красный крест - под их флагом, не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: "Люди, надо помогать".

Читайте также: Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов

Напомним: