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Резников назвал условие, при котором Украина будет поставлять воду в Крым

Четверг, 8 апреля 2021, 19:27
Резников назвал условие, при котором Украина будет поставлять воду в Крым

Украина готова поставлять питьевую воду в аннексированный Россией Крым, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинцам, проживающих на полуострове.

Источник: вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью ВВС-Украина

Прямая речь Резникова: "Цистернами, бочками, как угодно. Три КПВВ (контрольные пункты въезда и выезда на админмежах с Крымом - ред.) есть - Каланчак, Ченгар, Чаплинка, дороги есть, повезем.

Обеспечим Красный крест - под их флагом, не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: "Люди, надо помогать".

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Напомним: 

  • По прогнозу эксперта Национальной академии аграрных наук Михаила Яцюка, в следующем году водохранилища захваченного Россией Крыма не получатдополнительного питания благодаря осадкам, как на это надеются оккупанты.
  • По данным экологов, в оккупированном Крыму почти иссякли запасы питьевой воды. При этом дефицит воды возник из-за водных потребностей российских военных баз и промышленных объектов.

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Темы: КрымРосcиявода
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