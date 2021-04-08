К похищению Чауса могут быть причастны украинские разведчики – СМИ

В распоряжении журналистов появились паспортные данные украинских граждан, причастных к разведке и правоохранительным органам, которых якобы молдавские силовики проверяют по делу похищения скандального судьи Николая Чауса.

Источник: "Слідство.Інфо" и RISE Moldova

Детали: В издании RISE Moldova получили копии десяти загранпаспортов лиц, которых местные правоохранители проверяют на причастность к похищению. Все они – украинские граждане.

Так, речь идет о Юрие Коваленко и Эдуарде Ставицком. Они 24 марта пересекли украино-молдавскую границу. По информации журналистов, оба мужчины связаны с украинской разведкой. Страницу Коваленко нашли в соцсетях. Там он фотографией с прыжком с парашютом и военным вертолетом. Он также якобы учился в высшем военном учебном заведении Одессы.

По состоянию на 2015 год Коваленко жил в военной части "А2659" на улице Мельникова, 81 в Киеве. Там расположена Военно-дипломатическая академия имени Евгения Березняка, которая готовит, в частности, профессиональных военных разведчиков. По состоянию уже на 2018 год мужчинароживал на улице Электриков, 33 в столице. Там расположено Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Прокомментировать причастность к военной разведки Коваленко не смог. Однако мужчина подтвердил, что находился в Молдове с 24 марта по 3 апреля. Цель своего визита он отказался объяснить.

"Давайте я запишу ваш номер телефона и, возможно, я с вами свяжусь. Потому что наш диалог пока не будет конструктивным", – сказал Коваленко на вопрос о его роли в похищении Чауса.

Журналисты также опубликовали видео телефонных разговора с мужчинами, которые фигурируют в расследовании.

По Ставицкому, который вместе с Коваленко прибыл в Молдову, то найти человека с такими же данными в загранпаспорте расследователям не удалось. Однако, они установили значительное сходство с лицом на этом загранпаспорте киевлянина Андрея Куценко. Последний в 2000-х годах был прописан в Киеве по адресу, где располагается Министерство обороны Украины и одна из воинских частей.

В полученных документах также говорится, что Куценко в 2009 году начал служить в военной части, которая находится по уже упомянутому адресу Главного управления разведки Минобороны.

В разговоре с журналистами Куценко отрицает, что работает в разведке, а после дополнительных вопросов бросил трубку.

Коваленко же отказался комментировать знакомство с Куценко.

Журналисты также получили видео с пограничного пункта пропуска, где похожие на Коваленко и Куценко мужчины 3 апреля покинули Молдову. Именно в этот день похитили Чауса.

Скриншот с видео пограничного пункта пропуска, где люди, похожие на Коваленко и Ставицкого-Куценко пешком покинули территорию Молдовы

Кроме упомянутых мужчин, у молдавского следствия также есть данные украинца Александра Костенюка. Он бывший полицейский, который в июне 2018 работал в уголовном розыске львовской Нацполиции. Сейчас он владеет детективным агентством. Костенюк отрицает причастность к похищению Чауса и не дал четкого ответа, был ли в Молдове в последнее время. Он также заверил, что не знаком ни с Коваленко, ни с Куценко.

Среди 10 загранпаспортов наших граждан, которых проверяют в Молдове на причастность к делу, большинство из них проживают на Львовщине. Один из них сотрудник частной охранной фирмы, другой – Олег Стадник – получил три года за незаконную выкачку нефти.

Также речь идет о Михаиле Булеге. Ранее он был старшим инструктором в отдельном отряде спецназначения Нацгвардии, однако с 2019 там не работает. Сейчас Булега возглавляет подразделение "Федерации военно-прикладного и спортивного универсального боя Украины".

По словам мужчины, в Молдову он ездил "на пару дней", однако не помнит название отеля. "Я ездил, скажем так, больше отдыхать. Молдова – это же страна вина ", – сказал Булега. То, что он покинул страну в день, когда похитили Чауса, мужчина назвал совпадением. Хотя он и покинул страну через тот же пункт пропуска с разницей в два часа, что и первые два фигуранта, однако свое знакомство с Куценко и Коваленко он отрицал.

Что предшествовало: Объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве судью Николая Чауcа, который в 2016 году сбежал из Украины в Молдову, похитили.

Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что судью Николая Чауса, объявленного в международный розыск по подозрению во взяточничестве, похитили иностранцы, они уже пересекли границу с Украиной.

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