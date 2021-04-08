США могут отправить в Черное море корабли для сдерживания России

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море в знак поддержки Украины из-за наращивания сил России на востоке нашей страны.

Источник: CNN со ссылкой на представителя Пентагона

Детали: В министерстве обороны США считают, что развертывание военных кораблей в Черном море даст сигнал России, что Вашингтон следит за ситуацией.

В то же время, США должны за две недели сообщить Турции, что они планируют зайти в Черное море. До сих пор неизвестно, прислали ли такое оповещения Анкаре.

В Пентагоне также сообщили, что ВМС и в дальнейшем запускают разведывательные самолеты в международное воздушное пространство над Черным морем. Цель таких действий – наблюдение за действиями России и любым перемещением войск во временно оккупированном Крыму.

В то же время, в Вашингтоне подчеркнули готовность реагировать, если ситуация изменится и Россия перейдет к более активным действиям.

Напомним: