Степанов озвучил дату поставки первых доз Pfizer от COVAX
Первая поставка вакцины от COVID-19 компании Pfizer в рамках международной инициативы по распределению вакцин COVAX ожидается 14 апреля.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на телеканале "Украина 24"
Прямая речь Степанова: "Он (договор, подписанный между Украиной и Pfizer) имеет все атрибуты договора по срокам поставки. Все 10 млн доз будут поставлены до конца 2021 года. Первые поставки мы предварительно ожидаем с мая именно по этому коммерческому контракту...
Кстати, Pfizer первые 117 тысяч доз - последнее - это на 14 апреля мы ожидаем поставку, согласно официальному сообщению COVAX ".
Детали: Отмечается, что для вакцинации 70% взрослого населения Украины нужно 48 млн доз вакцины от COVID-19.
Что предшествовало: 6 апреля стало известно, что Украина заключила контракт с Pfizer на 10 млн доз вакцины.
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Предыстория:
- Вакцина Pfizer - это так называемая "генетическая" вакцина, которая содержит генетические инструкции, чтобы помочь нашему иммунитету защититься от COVID-19. Ранее в компании заявляли, что их вакцину надо хранить и перевозить при температуре от -80°C до -60°C.
- Вакцина эффективна на 95%. То есть она на 95% снижает количество симптоматических случаев COVID-19 у людей.
- Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину Pfizer против COVID-19 для экстренного медицинского применения.