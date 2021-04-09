Степанов озвучил дату поставки первых доз Pfizer от COVAX

Первая поставка вакцины от COVID-19 компании Pfizer в рамках международной инициативы по распределению вакцин COVAX ожидается 14 апреля.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на телеканале "Украина 24"

Прямая речь Степанова: "Он (договор, подписанный между Украиной и Pfizer) имеет все атрибуты договора по срокам поставки. Все 10 млн доз будут поставлены до конца 2021 года. Первые поставки мы предварительно ожидаем с мая именно по этому коммерческому контракту...

Кстати, Pfizer первые 117 тысяч доз - последнее - это на 14 апреля мы ожидаем поставку, согласно официальному сообщению COVAX ".

Детали: Отмечается, что для вакцинации 70% взрослого населения Украины нужно 48 млн доз вакцины от COVID-19.

Что предшествовало: 6 апреля стало известно, что Украина заключила контракт с Pfizer на 10 млн доз вакцины.

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