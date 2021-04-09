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Степанов озвучил дату поставки первых доз Pfizer от COVAX

Пятница, 9 апреля 2021, 00:26

Первая поставка вакцины от COVID-19 компании Pfizer в рамках международной инициативы по распределению вакцин COVAX ожидается 14 апреля.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на телеканале "Украина 24"

Прямая речь Степанова: "Он (договор, подписанный между Украиной и Pfizer) имеет все атрибуты договора по срокам поставки. Все 10 млн доз будут поставлены до конца 2021 года. Первые поставки мы предварительно ожидаем с мая именно по этому коммерческому контракту...

Кстати, Pfizer первые 117 тысяч доз - последнее - это на 14 апреля мы ожидаем поставку, согласно официальному сообщению COVAX ".

Детали: Отмечается, что для вакцинации 70% взрослого населения Украины нужно 48 млн доз вакцины от COVID-19.

Что предшествовало: 6 апреля стало известно, что Украина заключила контракт с Pfizer на 10 млн доз вакцины.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Предыстория:

  • Вакцина Pfizer - это так называемая "генетическая" вакцина, которая содержит генетические инструкции, чтобы помочь нашему иммунитету защититься от COVID-19. Ранее в компании заявляли, что их вакцину надо хранить и перевозить при температуре от -80°C до -60°C.
  • Вакцина эффективна на 95%. То есть она на 95% снижает количество симптоматических случаев COVID-19 у людей.
  • Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину Pfizer против COVID-19 для экстренного медицинского применения.

Темы: вакцинация


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