В Минздраве спрогнозировали почти 30 тысяч больных COVID-19 в сутки
В течение недели - 10 дней в Украине может быть до 30 тысяч больных COVID-19 в сутки.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на телеканале "1+1"
Прямая речь Степанова: "Мы ожидаем, что в течение недели - 10 дней, мы думаем, мы будем еще расти в рамках до 25-30 тысяч - исходя из того, как развивается эпидемия".
Детали: Степанов отметил, что в ведомстве прогнозировали такой рост из-за "британского" штамма COVID-19, который более заразен. Также в Украине зафиксирован южноафриканский штамм.
По словам министра, единственный путь остановить волну - это придерживаться карантинных ограничений. В частности, завтра Ивано-Франковская область выходит из "красного" карантинного уровня в "желтый". В марте количество заполненных коек с кислородом там составляло 82,5%, а сегодня - 38%.
Напомним:
- 4 апреля в Украине впервые за время пандемии обнаружили более 20 тысяч случаев COVID-19 - 20 341 новый случай.
- По состоянию на 8 апреля Украина два дня подряд имеет самое большое суточное количество смертей среди европейских стран.