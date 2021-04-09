В Минздраве спрогнозировали почти 30 тысяч больных COVID-19 в сутки

В течение недели - 10 дней в Украине может быть до 30 тысяч больных COVID-19 в сутки.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на телеканале "1+1"

Прямая речь Степанова: "Мы ожидаем, что в течение недели - 10 дней, мы думаем, мы будем еще расти в рамках до 25-30 тысяч - исходя из того, как развивается эпидемия".

Детали: Степанов отметил, что в ведомстве прогнозировали такой рост из-за "британского" штамма COVID-19, который более заразен. Также в Украине зафиксирован южноафриканский штамм.

По словам министра, единственный путь остановить волну - это придерживаться карантинных ограничений. В частности, завтра Ивано-Франковская область выходит из "красного" карантинного уровня в "желтый". В марте количество заполненных коек с кислородом там составляло 82,5%, а сегодня - 38%.

Напомним: