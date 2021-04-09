Брата судьи Вовка отправили под стражу, залог — 35 млн гривен

Суд отправил брата главы Окружного админсуда Павла Вовка - Юрия Зонтова - под стражу до 4 июня с альтернативой залога - 35 млн 185 тысяч гривен.

Источник: заседание Высшего антикоррупционного суда, которое транслировалось в YouTube

Детали: Прокуроры настаивали на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога - 70 млн гривен.

Защита просила в ходатайстве отказать. По ее словам, Зонтов не будет скрываться от следствия, он военный, имеет прочные социальные связи, а все его имущество и семья находятся в Украине.

Зонтов отметил, что его годовая зарплата составляет 400 тысяч гривен, и сумма залога и близко не соизмерима с его доходами.

По версии следствия, Юрий Зонтов и еще один адвокат - Юрий Донец - в начале 2021 года предложили "помочь" страховой компании "АКС Кэпитал", которая сейчас уже находится в состоянии прекращения.

Фирма подала в Окружной админсуд иск против Государственной налоговой службы и просит признать противоправным и отменить налоговое уведомление-решение. Донец представлял интересы компании в суде.

Адвокатов "сдал" правоохранителям человек по имени Коваленко, который был ликвидатором "АКС Кэпитал" и которого подстрекали дать взятку судье Татьяне Балась.

По утверждению следствия, Донец во время встречи с Коваленко предложил ему за 100 тысяч долларов организовать решение в пользу страховой компании. После этого адвокат привлек своего знакомого - Зонтова, поскольку тот является родным братом главы ОАСК и может помочь в передаче взятки. При этом Донец якобы говорил своему клиенту, что договариваться с судьей будут, в том числе, через председателя суда Павла Вовка. Коваленко в январе 2021 года написал заявление в НАБУ о подстрекательстве к даче взятки.

16 марта ему сказали, что судья Балась предварительно согласилась принять нужное решение за деньги.

25 марта ликвидатор страховой компании передал Донцу первый транш в размере 10 тысяч долларов. 29 марта Коваленко сказали, что с судьей окончательно договорились о решении и до 5 апреля ей надо передать остаток взятки. По утверждению НАБУ, с 90 тысяч долларов, которые Коваленко 5 апреля передал Донцу, 10 тысяч адвокат оставил себе.

Второму фигуранту продолжат избирать меру пресечения в 8 утра 9 апреля.

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