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Кличко о локдауне в столице: "Не исключаем более жестких ограничений"

Пятница, 9 апреля 2021, 04:30

В случае роста заболеваемости коронавирусом в столице могут усилить карантинные ограничения.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на телеканале "1+1"

Прямая речь: "Цифры (по заболеваемости) очень не оптимистичны. Мы надеемся, что на следующей неделе они уменьшатся. Если нет... Если цифры увеличатся, мы будем уверены в том, что можем говорить о продолжении локдауна и о том, что мы не исключаем более жесткие ограничения.

Через неделю у нас будет, я надеюсь, положительная динамика по снижению заболеваемости".

Детали: На вопрос, могут ли в столице ввести комендантский час, Кличко ответил, что это полномочия Верховной Рады, а не города.

Напомним: 19 марта Киев оказался в "красной" карантинной зоне. В городе ввели почти все ограничения, которые требует этот уровень эпидемиологической опасности, но общественный транспорт, школы и детские сады все еще работали. Однако, с 5 по 16 апреля в столице усилили карантинные ограничения:

  • все школы и детские сады закрыты;
  • весь общественный транспорт работает по спецпропускам пассажиров;
  • приостановлена ​​работа продуктовых ярмарок.

Темы: Киевкарантинкоронавирус


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