На фабрике шкафов в Техасе произошла стрельба: один человек погиб, 5 раненых
Пятница, 9 апреля 2021, 06:20
На фабрике по производству шкафов Kent Moore Cabinets в Брайане, штат Техас (США), произошла стрельба: один человек погиб, еще пятеро получили ранения.
Детали: По словам начальника полицейского управления Брайана Эрика Буське, четыре человека тяжело ранены и доставлены в больницу Святого Иосифа. Еще один человек госпитализирован с некритичными травмами.
Один человек погиб на месте.
Полиция сообщила, что единственный подозреваемый находится под стражей. По словам Буське, этот человек является сотрудником компании.
Отмечается, что стрельба в Брайане произошла на следующий день после того, как в результате перестрелки в Рок-Хилле, Южная Каролина, погибли шесть человек.
Напомним:
- 17 марта в салонах в американской Атланте и пригороде произошли три стрельбы, в результате которых погибли по меньшей мере семь человек.
- 23 марта вооруженный мужчина открыл огонь в супермаркете в американском городе Боулдер, убив 10 человек, включая полицейским.