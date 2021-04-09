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На фабрике шкафов в Техасе произошла стрельба: один человек погиб, 5 раненых

Пятница, 9 апреля 2021, 06:20
На фабрике шкафов в Техасе произошла стрельба: один человек погиб, 5 раненых
KTRK, ABC NEWS

На фабрике по производству шкафов Kent Moore Cabinets в Брайане, штат Техас (США), произошла стрельба: один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Источник: ABC News, USA Today

Детали: По словам начальника полицейского управления Брайана Эрика Буське, четыре человека тяжело ранены и доставлены в больницу Святого Иосифа. Еще один человек госпитализирован с некритичными травмами.

Один человек погиб на месте.

Полиция сообщила, что единственный подозреваемый находится под стражей. По словам Буське, этот человек является сотрудником компании.

Отмечается, что стрельба в Брайане произошла на следующий день после того, как в результате перестрелки в Рок-Хилле, Южная Каролина, погибли шесть человек.

Напомним:

  • 17 марта в салонах в американской Атланте и пригороде произошли три стрельбы, в результате которых погибли по меньшей мере семь человек.
  • 23 марта вооруженный мужчина открыл огонь в супермаркете в американском городе Боулдер, убив 10 человек, включая полицейским.

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Темы: СШАкриминал
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