На фабрике шкафов в Техасе произошла стрельба: один человек погиб, 5 раненых

На фабрике по производству шкафов Kent Moore Cabinets в Брайане, штат Техас (США), произошла стрельба: один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Источник: ABC News, USA Today

Детали: По словам начальника полицейского управления Брайана Эрика Буське, четыре человека тяжело ранены и доставлены в больницу Святого Иосифа. Еще один человек госпитализирован с некритичными травмами.

Один человек погиб на месте.

Полиция сообщила, что единственный подозреваемый находится под стражей. По словам Буське, этот человек является сотрудником компании.

Отмечается, что стрельба в Брайане произошла на следующий день после того, как в результате перестрелки в Рок-Хилле, Южная Каролина, погибли шесть человек.

Напомним: