Соучастника брата Вовка тоже арестовали
Суд отправил адвоката Юрия Донца, которого подозревают в получении $100 тысяч взятки вместе с братом председателя Окружного админсуда Юрием Зонтовым, под арест с возможностью внесения 2,95 миллиона гривен залога.
Источник: заседание Высшего антикоррупционного суда, которое транслировалось в YouTube
Прямая речь судьи: "Ходатайство детективов НАБУ удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Донцу Юрию меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток до 4 июня включительно. Определить подозреваемому Донцу залог в размере 1300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 2 миллиона 951 тысячу гривен".
Детали: Прокуроры настаивали на применении меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью залога в 6168 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (более 11 миллионов гривен).
Защита просила отпустить Донца под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
Что было раньше: 9 апреля суд отправил брата главы Окружного админсуда Павла Вовка – Юрия Зонтова – под стражу до 4 июня с альтернативой залога – 35 млн 185 тысяч гривен.
Предыстория:
- 6 апреля антикоррупционные органы уличили в получении $100 тысяч взятки двух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через главу ОАСК Павла Вовка.
- Как стало известно, один из адвокатов – брат Вовка Юрий Зонтов. Он является сотрудником Службы внешней разведки (на время досудебного расследования отстранен от должности).