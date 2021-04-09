Соучастника брата Вовка тоже арестовали

Суд отправил адвоката Юрия Донца, которого подозревают в получении $100 тысяч взятки вместе с братом председателя Окружного админсуда Юрием Зонтовым, под арест с возможностью внесения 2,95 миллиона гривен залога.

Источник: заседание Высшего антикоррупционного суда, которое транслировалось в YouTube

Прямая речь судьи: "Ходатайство детективов НАБУ удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Донцу Юрию меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток до 4 июня включительно. Определить подозреваемому Донцу залог в размере 1300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 2 миллиона 951 тысячу гривен".

Детали: Прокуроры настаивали на применении меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью залога в 6168 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (более 11 миллионов гривен).

Защита просила отпустить Донца под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Что было раньше: 9 апреля суд отправил брата главы Окружного админсуда Павла Вовка – Юрия Зонтова – под стражу до 4 июня с альтернативой залога – 35 млн 185 тысяч гривен.

Предыстория: