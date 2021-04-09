В Киеве снова 48 смертей от COVID и антирекорд больных среди медиков

За сутки 8 апреля в столице подтвердили коронавирус у 1864 киевлян, 48 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге 9 апреля

Прямая речь: "Динамика заболеваемости в Киеве, как и в Украине в целом, неутешительная. Количество больных коронавирусом и госпитализированных пациентов не уменьшается. За прошедшие сутки в городе обнаружили 1864 инфицированных. Умерли 48 человек – 31 женщина и 17 мужчин.

Заболели, в частности, 62 медика. Это самое большое количество больных за сутки медработников с начала пандемии".

Детали: Среди новых больных: 1087 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 25 девочек от 1 до 15 лет, а также 732 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет и 20 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет.

156 больных COVID-19 госпитализировали. Также положили в медучреждения 479 больных с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (423), Дарницком (363) и Днепровском (269) районах.

Всего за период пандемии в столице уже 174 267 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 3 797 человек умерли. Преодолели вирус 110 137 человек, из них 688 за прошедшие сутки.

На сегодня в медучреждениях столицы лечатся 4633 больных коронавирусом, из них 43 ребенка. 3240 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 3885 получают кислородную поддержку, 76 больных – под аппаратами ИВЛ.

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