Антирекорды в Киеве: более 2 тысяч случаев COVID и 50 смертей

В Киеве за сутки 2 апреля обнаружили рекордные 2053 случаи коронавируса, умерло 50 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Госпитализировано за сутки 240 больных COVID-19 (тоже антирекорд) и 394 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Выздоровели 696 человек.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Дарницком (812), Деснянском (384) и Голосеевском (195) районах.

Среди новых больных – 1069 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 841 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет, 75 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 68 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Всего с начала пандемии в столице подтвердили 166 658 случаев коронавируса, умерло 3545 больных, выздоровели 107 484 человек.

Предыстория:

За сутки 23 марта в Киеве умерли 49 человек от COVID-19, это наибольшее количество смертей с начала пандемии.

1 апреля госпитализировали 189 больных коронавирусом – это было самое большое количество за весь период пандемии.

С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественный транспорт будут пускать только по спецпропускам.

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