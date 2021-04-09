ЦИК назначила промежуточные выборы нардепов на Херсонщине и Черкащине

Промежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах назначили на 31 октября.

Источник: ЦИК в Facebook

Детали: 184 округ располагается в Херсонской области, 197 – в Черкасской.

Ранее мажоритарщики из этих округов досрочно прекратили полномочия. Так, Александр Скичко от "Слуги народа" возглавил Черкасскую ОГА, а самовыдвиженец Игорь Колыхаев – городской совет Херсона.

Избирательный процесс в этих округах начнется за 60 дней до дня выборов, то есть 1 сентября 2021. Это означает, что начать агитацию можно только с 1 сентября.

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