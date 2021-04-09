ЦИК назначила промежуточные выборы нардепов на Херсонщине и Черкащине
Пятница, 9 апреля 2021, 17:12
Промежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах назначили на 31 октября.
Источник: ЦИК в Facebook
Детали: 184 округ располагается в Херсонской области, 197 – в Черкасской.
Ранее мажоритарщики из этих округов досрочно прекратили полномочия. Так, Александр Скичко от "Слуги народа" возглавил Черкасскую ОГА, а самовыдвиженец Игорь Колыхаев – городской совет Херсона.
Избирательный процесс в этих округах начнется за 60 дней до дня выборов, то есть 1 сентября 2021. Это означает, что начать агитацию можно только с 1 сентября.
Предыстория:
- 30 марта Верховная Рада лишила депутатских полномочий "слугу народа" и бывшего шоумена Александра Скичко и представителя группы "За будущее" Игоря Колыхаева.
- Скичко сложил мандат, поскольку еще 29 января президент Владимир Зеленский назначил его главой Черкасской областной государственной администрации.
- Колыхаев тоже ушел из Рады по собственному желанию, потому что 15 ноября 2020 года был избран мэром Херсона.
Украинская правда