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ЦИК назначила промежуточные выборы нардепов на Херсонщине и Черкащине

Пятница, 9 апреля 2021, 17:12

Промежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах назначили на 31 октября.

Источник: ЦИК в Facebook

Детали: 184 округ располагается в Херсонской области, 197 – в Черкасской.

Ранее мажоритарщики из этих округов досрочно прекратили полномочия. Так, Александр Скичко от "Слуги народа" возглавил Черкасскую ОГА, а самовыдвиженец Игорь Колыхаев – городской совет Херсона.

Избирательный процесс в этих округах начнется за 60 дней до дня выборов, то есть 1 сентября 2021. Это означает, что начать агитацию можно только с 1 сентября.

Предыстория:

  • 30 марта Верховная Рада лишила депутатских полномочий "слугу народа" и бывшего шоумена Александра Скичко и представителя группы "За будущее" Игоря Колыхаева.
  • Скичко сложил мандат, поскольку еще 29 января президент Владимир Зеленский назначил его главой Черкасской областной государственной администрации.
  • Колыхаев тоже ушел из Рады по собственному желанию, потому что 15 ноября 2020 года был избран мэром Херсона.

Украинская правда
Темы: виборы


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