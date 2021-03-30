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Два депутата сложили мандат

Вторник, 30 марта 2021, 18:59
Два депутата сложили мандат
Александр Скичко

Верховная Рада лишила депутатских полномочий "слугу народа" и бывшего шоумена Александра Скичко и представителя группы "За будущее" Игоря Колыхаева.

Источник: внеочередное заседание ВР во вторник

Детали: Скичко сложил мандат, поскольку еще 29 января президент Владимир Зеленский назначил его главой Черкасской областной государственной администрации.

Колыхаев тоже ушел из Рады по собственному желанию, потому что 15 ноября 2020 года был избран мэром Херсона.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада
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