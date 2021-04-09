Аксенов с российским паспортом официально победил на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия официально признала победителем на промежуточных выборах народного депутата на 50 округе одиозного Андрея Аксенова, который неоднократно оказывался в сепаратистских скандалах, а весной 2014 был причастен к проведению незаконного референдума в Донецкой области.

Источник: ЦИК, "Донбас.Реалии"

Дословно: "В соответствии с избирательным законодательством на основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОВО № 50 с пометкой "Уточненный" Комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины 28 марта 2021 в одномандатном избирательном округе №50.

По данным протокола народным депутатом Украины избран Андрей Аксенова. За него проголосовало 19 949 избирателей, что составляет более 64% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Соответствующий протокол ЦИК подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии".

Детали: После всех процедурных вопросов и подачи Аксеновым соответствующих документов, комиссия примет решение о регистрации его нардепом.

В то же время, в ЦИК отметили, что действовали исключительно на основании украинского законодательства и Конституции, которое четко определяет перечень оснований для отказа или отмены регистрации. Обвинение любого кандидата в сепаратизме или любом преступлении на данный момент не является основанием. Комиссия подчеркнула, что для отказа Аксенову требуется наличие судебного приговора. Ранее же суды констатировали, что таких оснований нет.

Обратили внимание в ЦИК и на то, что законодательство не предусматривает ни возможности, ни механизма отмены регистрации кандидатом в народные депутаты лица, у которого обнаружено гражданство другого государства, пока он является гражданином Украины.

В то же время, "Донбас.Реалии" сообщает, что Служба безопасности Украины за 10 дней до выборов в округе сообщила ЦИК о российском паспорте Аксенова. Тогда же якобы спецслужба попросила комиссию принять соответствующие меры в связи с этой информацией.

Журналистам в ЦИК подтвердили получение письма, однако ответили, что не было оснований для реагирования.

В Государственной миграционной службе, которая готовит представление о утрате гражданства ответили, что не получали запросов от СБУ относительно российского гражданства Аксенова. Там также заявили, что у них нет официальной информации о наличии российского паспорта в Аксенова.

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