Аксенов с российским паспортом официально победил на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия официально признала победителем на промежуточных выборах народного депутата на 50 округе одиозного Андрея Аксенова, который неоднократно оказывался в сепаратистских скандалах, а весной 2014 при его пребывании у власти в поселке на Донетчине провели незаконный референдум.

Источник: ЦИК, "Донбас.Реалии"

Дословно: "В соответствии с избирательным законодательством на основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОВО № 50 с пометкой "Уточненный" Комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины 28 марта 2021 в одномандатном избирательном округе №50.

По данным протокола народным депутатом Украины избран Андрей Аксенова. За него проголосовало 19 949 избирателей, что составляет более 64% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Соответствующий протокол ЦИК подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии".

Детали: После всех процедурных вопросов и подачи Аксеновым соответствующих документов, комиссия примет решение о регистрации его нардепом.

В то же время, в ЦИК отметили, что действовали исключительно на основании украинского законодательства и Конституции, которое четко определяет перечень оснований для отказа или отмены регистрации. Обвинение любого кандидата в сепаратизме или любом преступлении на данный момент не является основанием. Комиссия подчеркнула, что для отказа Аксенову требуется наличие судебного приговора. Ранее же суды констатировали, что таких оснований нет.

Обратили внимание в ЦИК и на то, что законодательство не предусматривает ни возможности, ни механизма отмены регистрации кандидатом в народные депутаты лица, у которого обнаружено гражданство другого государства, пока он является гражданином Украины.

В то же время, "Донбас.Реалии" сообщает, что Служба безопасности Украины за 10 дней до выборов в округе сообщила ЦИК о российском паспорте Аксенова. Тогда же якобы спецслужба попросила комиссию принять соответствующие меры в связи с этой информацией.

Журналистам в ЦИК подтвердили получение письма, однако ответили, что не было оснований для реагирования.

В Государственной миграционной службе, которая готовит представление о утрате гражданства ответили, что не получали запросов от СБУ относительно российского гражданства Аксенова. Там также заявили, что у них нет официальной информации о наличии российского паспорта в Аксенова.

Вместе с тем, на рассмотрении Добропольского горрайонного суда Донецкой области находится дело, в котором Аксенова обвиняют в подделке документов и хищении средств.

По версии следствия, он, занимая должность городского головы, не выполнял свои обязанности, но подрабатывал табеля учета использования рабочего времени и получал зарплату. Всего в материалах речь идет о выплатах в 6833,90 гривен.

Однако, дела о сепаратизме или похожих преступлениях по Аксенову в судах отсутствуют.

В 2019 году прокуратура в судах указывала, что Аксенов "неоднократно выезжал в временно оккупированной территории АР Крым", у него "имеется паспорт гражданина Российской Федерации и места жительства на временно оккупированной территории Украины – в г. Севастополе".

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