ВОЗ видит шокирующее неравенство между вакцинациями в бедных и богатых странах

Среди стран мира наблюдается крайне неравномерное распределение вакцины от коронавируса.

Источник: "Интерфакс-Украина", приводит заявление гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Прямая речь: "Более 700 млн доз вакцин от COVID-19 были распределены в глобальном масштабе, но свыше 87% из них ушли в страны с высоким или средним уровнями доходов, а в то же время в страны с низким уровнем доходом - только 0,2%".

"В среднем в странах с высоким уровнем доходов почти один из четырех получил вакцину против COVID-19. В странах с низкими доходами это один из более чем 500".

Детали: Гендиректор ВОЗ рассказал, что сейчас 194 страны мира приступили к вакцинации против коронавируса, 26 - нет, хотя 17 из них получили препараты. Однако Гебрейесус уточнил, что "в распределении вакцин сохраняется шокирующий дисбаланс".

Он отметил, что через международную программу COVAX за последние шесть недель в более чем 100 стран поступило более 38 млн доз вакцин. Однако план оказался выполнен менее чем на 50%.

Предыстория:

По состоянию на 9 апреля в Украине привито чуть больше 350 тысяч человек.