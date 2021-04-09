Один и тот же прокурор в третий раз закрыл дело "Роттердам+" – НАБУ

Руководитель группы прокуроров по делу "Роттердам+" Виталий Пономаренко третий раз закрыл это производство, хотя предыдущие его аналогичные действия отменялись прокурором высшего уровня и судом.

Источник: НАБУ в Facebook

Детали: В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что в который раз будут оспаривать это решение. Там также будут обращаться к генеральному прокурору Ирины Венедиктовой по замене старшего группы прокуроров, который, как считают в НАБУ, "прибегает к любым действиям, чтобы предотвратить направление дела в Высший антикоррупционной суд".

Бюро призывает генпрокурора обратить внимание на ангажированность и необъективность прокурора и заменить его.

В НАБУ подчеркнули, что совокупность доказательств в производстве является достаточным для того, чтобы именно суд определил обоснованность обвинений в нанесении государственным и общественным интересам многомиллиардных убытков в связи с принятием и применением формулы "Роттердам+".

Что предшествовало: В середине марта НАБУ снова призывали генпрокурора Ирину Венедиктову заменить руководителя группы прокуроров Виталия Пономаренко по делу "Роттердам+" как неэффективного процессуального руководителя.

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