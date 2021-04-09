Один и тот же прокурор в третий раз закрыл дело "Роттердам+" – НАБУ
Руководитель группы прокуроров по делу "Роттердам+" Виталий Пономаренко третий раз закрыл это производство, хотя предыдущие его аналогичные действия отменялись прокурором высшего уровня и судом.
Источник: НАБУ в Facebook
Детали: В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что в который раз будут оспаривать это решение. Там также будут обращаться к генеральному прокурору Ирины Венедиктовой по замене старшего группы прокуроров, который, как считают в НАБУ, "прибегает к любым действиям, чтобы предотвратить направление дела в Высший антикоррупционной суд".
Бюро призывает генпрокурора обратить внимание на ангажированность и необъективность прокурора и заменить его.
В НАБУ подчеркнули, что совокупность доказательств в производстве является достаточным для того, чтобы именно суд определил обоснованность обвинений в нанесении государственным и общественным интересам многомиллиардных убытков в связи с принятием и применением формулы "Роттердам+".
Что предшествовало: В середине марта НАБУ снова призывали генпрокурора Ирину Венедиктову заменить руководителя группы прокуроров Виталия Пономаренко по делу "Роттердам+" как неэффективного процессуального руководителя.
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Предыстория:
- В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
- Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
- Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.
- 8 августа 2019 детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку.
- По данным следствия, Вовк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".
- С тех пор прокурор Виталий Пономаренко закрывает дело, САП снова его восстанавливает, а НАБУ просит генпрокурора Ирину Венедиктову заменить руководителя группы прокуроров в производстве.