Администрация президента Штатов Джо Байдена останавливает строительство частей стены на границе с Мексикой, оплаченное из военного бюджета.

Источник: DW, Reuters

Прямая речь представителя Пентагона Джамала Брауна: "Министерство обороны продолжает отменять все проекты строительства пограничных заграждений, оплаченные за счет средств, изначально предназначенных для других военных миссий и функций, таких как школы для детей военнослужащих, зарубежные проекты военного строительства в странах-партнерах, а также оборудования Национальной гвардии и резерва".

Детали: Браун заявил, что возвращенные средства будут использованы для ранее запланированных военных строительных проектов.

Не сразу было понятно, какую сумму вернут военным, но, вероятно, это будет несколько миллиардов долларов.

Будут также приостановлены работы по возведению стены на границе, которые оплачиваются из других бюджетов, например средств министерства внутренней безопасности США, пока не понятно.

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