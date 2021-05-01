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Пентагон останавливает возведения стены на границе с Мексикой

Суббота, 1 мая 2021, 04:05
Пентагон останавливает возведения стены на границе с Мексикой

Администрация президента Штатов Джо Байдена останавливает строительство частей стены на границе с Мексикой, оплаченное из военного бюджета.

Источник: DW, Reuters

Прямая речь представителя Пентагона Джамала Брауна: "Министерство обороны продолжает отменять все проекты строительства пограничных заграждений, оплаченные за счет средств, изначально предназначенных для других военных миссий и функций, таких как школы для детей военнослужащих, зарубежные проекты военного строительства в странах-партнерах, а также оборудования Национальной гвардии и резерва".

Детали: Браун заявил, что возвращенные средства будут использованы для ранее запланированных военных строительных проектов.

Не сразу было понятно, какую сумму вернут военным, но, вероятно, это будет несколько миллиардов долларов.

Будут также приостановлены работы по возведению стены на границе, которые оплачиваются из других бюджетов, например средств министерства внутренней безопасности США, пока не понятно.

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп требует выделить почти 6 млрд долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, а демократы в Конгрессе  категорически отвергают это предложение.
  • Из-за разногласий между демократами и республиканцами о планах президента США построить стену на границе с Мексикой в ночь на 22 декабря 2018 года в США начался "шатдаун", ставший самым длинным в истории страны.
  • 25 января Трамп подписал законопроект о прекращении шатдауна на 3 недели - до 15 февраля.
  • В начале сентября 2019 года сообщалось, что президент Дональд Трамп вложил $771 млн, предусмотренные для сдерживания России в Европе, в строительство стены на границе Мексикой.

Темы: США
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