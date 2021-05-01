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Путин ввел штрафы за цитирование СМИ-"иноагентив" без указания статуса

Суббота, 1 мая 2021, 07:24

В России будут штрафовать за неупоминание о статусе "СМИ – иностранных агентов" при цитировании сообщений этих СМИ в других средствах массовой информации. Такие поправки к законодательству подписал российский президент Владимир Путин.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Штрафы могут наложить на журналистов или редакции СМИ, которые не указали в публикациях в интернете на статус цитируемых ими "СМИ - иностранных агентов".

На обычных пользователей интернета норма о штрафах пока не распространяется. Для юридических лиц максимальная сумма штрафа - 50 000 рублей (сейчас это около 18 500 гривен).

Ранее были введены штрафы за неупоминание статуса других категорий "иностранных агентов", в частности некоммерческих организаций и физических лиц, которым российские власти предоставили такой статус.

Закон, который подписал Путин, также предусматривает штраф до 30 000 рублей (сейчас 11,1 тысячи гривен) для граждан, которые незаконно выдают себя за журналистов на массовых мероприятиях.

В реестре так называемых "СМИ – иностранных агентов" в России по состоянию на 30 апреля - 18 позиций, среди них "Радио Свобода", а также пять граждан России – физических лиц.

Несколько дней назад в реестр добавили и зарегистрированное в Латвии интернет-издание "Медуза".

Предыстория:

  • Американские конгрессмены от Демократической и Республиканской партий призвали президента США Джо Байдена отреагировать на растущую угрозу из России против "Радио Свобода", и рассмотреть возможность введения санкций в ответ на действия РФ.
  • Сотрудникам московского бюро "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" предложено покинуть Россию, часть из них планируют в мае перевезти в Киев и Прагу.

Темы: РосcияПутинСМИ


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