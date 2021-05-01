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Российские оккупанты в Донбассе ранили украинского воина

Суббота, 1 мая 2021, 07:48

За сутки 30 апреля в районе проведения операции Объединенных сил российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня, по состоянию на утро 1 мая дважды открывали огонь, боец ВСУ получили ранения.

Источник: Штаб ООС

Детали: Неподалеку Красногоровки противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

Вблизи поселка Пески российские оккупанты дважды осуществили обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - с автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Широкино вооруженные формирования Российской Федерации два раза открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.

По состоянию на 7:00 утра 1 мае зафиксировано 2 нарушения прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Так, недалеко от населенного пункта Новгородское противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили ВОГ-17 на позиции украинских военных.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Напомним: За сутки 29 апреля были зафиксированы 13 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, ранения получил украинский военный.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСвойна


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