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Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, один раненный боец ВСУ

Пятница, 30 апреля 2021, 07:55

За сутки 29 апреля были зафиксированы 13 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, ранения получил украинский военный.

Источник: Утренния сводка штаба ООС

Детали: Неподалеку поселков Невельске и Опытное российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Красногоровки – еще и со станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенных пунктов Луганское и Павлополь противник вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска и Водяного враг применил автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В пригороде Причепиловки оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе поселков Пески, Золотое-4 и Верхнеторецкое вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

У населенного пункта Шумы российские захватчики совершили обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи поселка Новгородское враг открывал огонь из боевой машины пехоты и ручных противотанковых гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра 30 апреле зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Неподалеку Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Напомним: С начала суток по состоянию на вечер 29 апреля были зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, на которые Вооруженные силы открыли огонь.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс


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